https://spnfa.ir/20251219/پخش-زنده-نتایج-سال-با-ولادیمیر-پوتین-27053048.html

پخش زنده: "نتایج سال با ولادیمیر پوتین"

پخش زنده: "نتایج سال با ولادیمیر پوتین"

اسپوتنیک ایران

ولادیمیر پوتین یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ به همراه یک خط مستقیم برگزار می کند. 19.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-19T12:31+0330

2025-12-19T12:31+0330

2025-12-19T14:12+0330

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/13/27059514_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_338e04805af17204e7699ce1cc84dac5.jpg

طی چند ساعت، رئیس جمهور به سوالات مردم عادی روسیه و خبرنگاران، از جمله خبرنگاران خارجی، پاسخ خواهد داد.به گفته دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری، بیش از دو میلیون سوال از طریق خط مستقیم دریافت شد. به لطف فناوری مدرن، این سوالات به صورت آنلاین پردازش شدند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60