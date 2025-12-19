https://spnfa.ir/20251219/پخش-زنده-نتایج-سال-با-ولادیمیر-پوتین-27053048.html
پخش زنده: "نتایج سال با ولادیمیر پوتین"
پخش زنده: "نتایج سال با ولادیمیر پوتین"
ولادیمیر پوتین یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ به همراه یک خط مستقیم برگزار می کند.
طی چند ساعت، رئیس جمهور به سوالات مردم عادی روسیه و خبرنگاران، از جمله خبرنگاران خارجی، پاسخ خواهد داد.به گفته دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری، بیش از دو میلیون سوال از طریق خط مستقیم دریافت شد. به لطف فناوری مدرن، این سوالات به صورت آنلاین پردازش شدند.
12:31 19.12.2025 (بروز رسانی شده: 14:12 19.12.2025)
طی چند ساعت، رئیس جمهور به سوالات مردم عادی روسیه و خبرنگاران، از جمله خبرنگاران خارجی، پاسخ خواهد داد.
به گفته دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری، بیش از دو میلیون سوال از طریق خط مستقیم دریافت شد. به لطف فناوری مدرن، این سوالات به صورت آنلاین پردازش شدند.