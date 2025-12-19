https://spnfa.ir/20251219/هشدار-راهبردی-پوتین-درباره-مصادره-داراییهای-روسیه-به-خطر-انداختن-آینده-مالی-اروپا-27062468.html
هشدار راهبردی پوتین درباره مصادره داراییهای روسیه/ به خطر انداختن آینده مالی اروپا
هشدار راهبردی پوتین درباره مصادره داراییهای روسیه/ به خطر انداختن آینده مالی اروپا
تلاش اروپا برای مصادره داراییهای روسیه، یکی از اقدامات عجیب و نامعقول راهبردی در نظام مالی غرب است. 19.12.2025
به گزارش اسپوتنیک - علی شیر یزدانی، پژوهشگر مسائل بینالملل در تحلیل سخنان ولادیمیر پوتین به اسپوتنیک اظهار داشت: تلاش اروپا برای مصادره داراییهای روسیه، یکی از اقدامات عجیب و نامعقول راهبردی در نظام مالی غرب است. یزدانی در ادامه گفت، وقتی رئیسجمهور روسیه از واژه "غارت" استفاده میکند، عمداً بر ماهیت ساختاری و سازمانیافته این اقدام انگشت میگذارد. این اقدام شکستن قاعدهای بنیادین در حقوق بینالملل و نظام مالکیت است. در واقع، اروپا بهخوبی میداند که عبور از این خط قرمز، بهمعنای مشروعیتبخشی به مصادره غیرقانونی داراییهای روسیه است. به همین خاطر مسیر فعلی میتواند کل معماری اعتماد در اقتصاد جهانی را متزلزل کند. وی تصريح کرد، نکته کلیدی دیگر در تحلیل سخنان پوتین، اشاره به ناتوانی عملی اتحادیه اروپا برای اجرای چنین غارتی است. طرحهایی مانند اعطای وام به اوکراین با تضمین داراییهای روسیه در عمل بار مالی جدیدی بر دوش دولتهای اروپایی میگذارد. در حالیکه همین حالا نیز اروپا با کسری بودجه، رکود اقتصادی و نارضایتی اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند. به بیان دیگر، اروپا میخواهد هزینههای حمایت از اوکراین را با پول دیگران بپردازد، اما واقعیتهای مالی اجازه نمیدهد این ریسک بدون تبعات سنگین انجام شود. یزدانی یکی از مهمترین بخشهای سخنان پوتین را تأکید بر پیامدهای اعتباری این اقدام دانست و در توضیح آن گفت، مصادره داراییهای روسیه، ضربهای مستقیم به تصویر منطقه یورو بهعنوان یک فضای امن برای سرمایهگذاری وارد میکند. زیرا این نگرانی شکل میگیرد که اگر داراییهای یک کشور بهدلیل اختلافات سیاسی مصادره شود، چه تضمینی برای دیگر بازیگران بینالمللی باقی میماند؟ هشدار پوتین در این نقطه، علاوه بر دفاع از منافع روسیه، این واقعیت را بازخوانی نمود که اعتماد، ستون فقرات اقتصاد جهانی است و اروپا با بازی کردن با این ستون، بیش از روسیه، آینده مالی خود را به خطر میاندازد.
