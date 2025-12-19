https://spnfa.ir/20251219/مگه-حقوق-بشر-سازمان-ملل-هم-وجود-دارد-27069406.html

اخیرا دولت کانادا که به ابزاری برای آمریکا و اسرائیل جهت دشمنی با ایران تبدیل شده یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل بر علیه ایران مطرح کرد و 78 کشور که اکثرا... 19.12.2025

طی دو سه سال اخیر در غزه هزاران گزارش از مسایل حقوق بشری مطرح شد اما سازمان ملل حتی یک واکنش از خود نشان نداد.در شرق اوکراین جنایت های متعدد بر علیه روس تبارها شد اما سازمان ملل یک واکنش نشان نداد.روس ها در ابتدای عملیات ویژه خود آزمایشگاه های تولید تسلیحات بیولوژیک در اوکراین را کشف کردند و مشخص شد که آنجا در حال تولید تسلیحات کشتار جمعی ای که برخی ژن ها را هدف قرار دهد بودند، اما سازمان ملل حتی حاضر نشد آن را بررسی کند، مساله ای که بر خلاف حقوق بشر بوده و می باشد.در دریای کارائیب آمریکا مدت ها است که ماهیگیران را هدف قرار می دهد و حتی فیلم هایی از طرف خودشان منتشر شده که افراد بی دفاع را با خونسردی و به دستور وزیر جنگ آمریکا می کشند، اما سازمان ملل لام تا کام از خود هیچ واکنشی نشان نمی دهد.در برخی از کشورهای متحد کشورهای غربی انواع و اقسام تخطی ها از قوانین بین المللی و حقوق بشر می شود اما لام تا کام سازمان ملل از خود واکنشی نشان نمی دهد.آیا بلایی که جنگ های آمریکایی و غربی بر علیه افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و سودان ویمن و... آورده اند و حقوق بشر در انجاها پایمال شده یک بار هم مورد بررسی قرار گرفته؟من نمی خواهم بگویم ایران بسیار خوب است و بقیه بد ولی به عنوان یک ایرانی می توانم بگویم شرایط ایران بیش از 95% اگر نخواهم بگویم 100% بهتر از بسیاری از کشورها، مخصوصا آنهایی که متحد غرب هستند می باشند، اما بحث بنده در این است که اگر بنا باشد قانونی وجود داشته باشد باید این قانون برای همه باشد نه به صورت سلیقه ای فقط بر علیه کشورهایی که مخالف غرب هستند اعمال شود و تصور بنده در این است که آن 91 کشور که با طرح کانادا موافقت نکردند هم همین نظر را دارند.یک بام و دو هوا که نمی شود.و سوال در این است که اینها با چه رویی می آیند در باره حقوق بشر صحبت می کنند؟آنهایی که خودشان بزرگترین جنایات بر علیه حقوق بشر را انجام داده اند.

