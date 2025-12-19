https://spnfa.ir/20251219/رییس-جمهوری-مردمی-با-اقتدار-احترام-مردم-را-کسب-می-کند-27064589.html

رییس جمهوری مردمی با اقتدار احترام مردم را کسب می کند

رییس جمهوری مردمی با اقتدار احترام مردم را کسب می کند

اسپوتنیک ایران

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست سالانه "نتایج سال" یه سولات مردم روسیه پاسخ داد. 19.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-19T16:51+0330

2025-12-19T16:51+0330

2025-12-19T16:51+0330

گزارش و تحلیل

روسیه

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/13/27061624_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_bfcb25cd3fbfc54c01cee401302fb33f.jpg

آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه یک کنفرانس مطبوعاتی سالانه برگزار کرد و یک موضوع جالب در این کنفرانس مطبوعاتی این بود که آقای پوتین چند ساعت وقت برای پاسخ سوالات خبرنگاران ومردم گذاشت.بله درست گفتم، پاسخ مردم.برخی مردم با تماس تلفنی با برنامه موفق شدند روی آنتن پخش زنده سوالات خود از رئیس جمهوری روسیه را مطرح کنند و آقای پوتین به همه آنها پاسخ داد.در بسیاری کشورها اصلا رهبران کشورها اصلا کنفرانس مطبوعاتی برگزار نمی کنند و اگرهم برگزار کنند همه چیز هماهنگ شده می باشد، یعنی هم خبرنگار سوال کننده معلوم است هم سوالاتی که باید مطرح کند هم اینکه رئیس جمهوری از قبل برای پاسخ به سوالات آماده شده.این نکته بسیار ظریف دلیل اصلی اقتدار آقای پوتین در روسیه است و به همین دلیل است که مردم روسیه عاشق او هستند.شما اگر توجه کنید آمریکایی ها در موارد زیادی درباره کشورهای مختلف جهان صحبت می کنند و حتی بحث تغییر نظام حاکم در این کشورها را مطرح می کنند اما وقتی کار به روسیه می رسد آنها فقط درباره قانع کردن رهبری روسیه به توافق صحبت می کنند.چون در واقع کار از تغییر نظامی حاکم یا اصطلاحا تغییر رژیم گذشته و آنها به خوبی می دانند اقتدار آقای پوتین در پشتوانه مردمی اش است و یکی از راه هایی که احترام و محبوبیت برای رئیس جمهوری روسیه ایجاد می کند همانا پاسخگو بودن او است.بسیار برای مردم مهم است که رهبری کشورشان هر کاری کرده برای رفاه حال آنها و محقق نمودن منافع ملی آنها بوده.علیرغم شرایط موجود برای روسیه و تحریم های شدید بین المللی اما می بینیم که اوضاع اقتصادی در روسیه کاملا کنترل شده و ارزهای خارجی نمی توانند در این کشور بتازند و کل ما یحتاج عمومی مردم تامین است.اینکه روسیه به سرعت موفق شده شرایط خود را با تحریم های بین المللی وفق دهد و اجازه ندهد آب از آب در دل مردم تکان بخورد خود یک هنر بزرگ است و احتمالا روزی باید آن را تجزیه وتحلیل کنند و در دانشگاه ها تدریس کنند.همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید و آن این است که علیرغم حضور ده ها هزار مزدور خارجی در ارتش اوکراین و انواع واقسام کمکهای نظامی که به اوکراین می شود و حمایت کل ناتو ولی در جبهه های نبرد این روسیه است که پیروز میدان می باشد و در حال پیش روی در جبهه های مختلف است.پس چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ نظامی پوتین موفق شده که بالاترین سطوح را برای مردم اش فراهم کند، پس چرا مردم نباید عاشق او باشند؟

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

روسیه