روسیه مجبور به گزینش نیروها است، اوکراین در حال التماس

روسیه مجبور به گزینش نیروها است، اوکراین در حال التماس

2025-12-19T15:58+0330

در حالی که طبق اظهار نظر همه کارشناسان و ناظرین اوکراین با کمبود نیرو مواجه است و به شدت در حال بال بال زدن است تا نیرو جذب کند آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیرا تاکید کرده آنقدر تعداد داوطلبان برای پیوستن ارتش روسیه در عملیات ویژه اش زیاد بوده که ارتش روسیه مجبور شده که به سمت گزینش نیروها روی بیاورد چون تعداد داوطلبان بیش از حد تصور است.به استناد گفته های آقای پوتین بیش از 400 هزار داوطلب فقط طی سال 2025 با ارتش روسیه قرارداد بسته اند. این در حالی است که گزارش های متعدد از کمبود نیرو در طرف اوکراینی در رسانه های بین المللی منتشر می شود.دلیل اصلی اش هم این است که روسها به حق بودن قضیه خود اعتقاد دارند و چون باور دارند که رهبریت کشورشان با هر آنچه در توان دارد ایستاده تا حق ملت روسیه را بستاند، اما در سمت اوکراین اوکراینی ها به حقانیت کارهای حاکمان اوکراین اعتقاد ندارند و وقتی که می بینند و می شنوند که کل این ماجرا (به استناد صحبت های مقامات آمریکایی) برای محقق شدن منافع آمریکا در اروپا است و اینکه کشورهای اروپایی به دنبال قربانی کردن اوکراین برای منافع خود هستند، حاضر نمی باشند حتی به زور هم که شده به ارتش اوکراین بپیوندند.علیرغم همه هیاهویی که رسانه های غربی راه انداخته اند اما بحث کمبود نیرو و توان تامین تسلیحات و تجهیزات موجب آن شده که اوکراین با اینکه ده ها هزار مزدور خارجی به ارتش اش تزریق شده اند اما در جبهه های نبرد با روسیه شکست های مکرر بخورد و زلنسکی به شغل اصلی اش یعنی هنر پیشه گی روی بیاورد.در این باره هم آقای پوتین به طعنه به زلنسکی اشاره کرد و مصطلحی را که ماهم داریم به معنای "چرا دم درب ایستاده ای بیا تو" را استفاده کرد و به قول معروف زلنسکی را به چالش کشید اگر در کوپیانسک است خودش را نشان دهد.اخیرا زلنسکی فیلمی زیر تابلوی کوپیانسک منتشر کرده وادعا کرده اوکراینی ها آنجا هستند، البته معلوم نیست این فیلم کی و کجا گرفته شده و اینکه آیا مونتاژ است یا نه.پوتین هم در طعنه وی را بازیگر مستعدی خواند.پوتین افزود آن تابلو "اکنون کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد" و اینکه آسمان کوپیانسک "از پهپادها پر شده — حتی نمی‌توانی نزدیکش شوی"رئیس جمهوری روسیه تاکید داشت که ادعاهای زلنسکی مبنی بر اینکه اوکراین هنوز کوپیانسک را کنترل می‌کند، اطلاعات نادرست است و افزود دشمن تلاش زیادی برای بازپس گیری این منطقه "به هر قیمتی" که شده انجام داده اما تحرکات اش هیچ موفقیتی نداشت و درحال حاضر اوکراین تقریباً ذخایر راهبردی نیروهایش را تمام کرده است.

