خط مستقیم پوتین با ملت روسیه نماد دموکراسی واقعی و محبوبیت مردمی

یکی از ابتکارهای بی‌نظیر و بی‌سابقه ولادیمیر پوتین در نظام بین‌الملل، برقراری ارتباط مستقیم، بی‌واسطه و نزدیک با ملت روسیه است. 19.12.2025
به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر در تحلیل سخنرانی امروز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اسپوتنیک گفت: یکی از ابتکارهای بی‌نظیر و بی‌سابقه ولادیمیر پوتین در نظام بین‌الملل، برقراری ارتباط مستقیم، بی‌واسطه و نزدیک با ملت روسیه و همچنین مخاطبان بین‌المللی است. این ارتباط در قالب نشست سالانه "نتایج سال جاری با ولادیمیر پوتین" برگزار می‌شود که نوعی خط مستقیم میان رئیس‌جمهور روسیه و مردم به شمار می‌رود. وی گفت: امسال حدود سه میلیون سؤال در این سامانه ثبت شده است. وی تصریح کرد، ارسال سه میلیون سؤال برای رئیس‌جمهور روسیه که بخشی از آن‌ها در این نشست به‌صورت مستقیم پاسخ داده می‌شود و بخش دیگر از طریق کمیته‌های ویژه دریافت گزارش‌ها و تیم‌های داوطلب در طول سال بررسی و پیگیری می‌شود، دو دستاورد مهم دارد. دستاورد نخست نشان‌دهنده سطح بالای محبوبیت رئیس‌جمهور روسیه در داخل این کشور است. مدبر افزود، این سازوکار به‌صورت عملی مفهوم دموکراسی واقعی و پاسخگویی مستقیم را اجرا می‌کند. باز بودن خط ارتباطی مستقیم با رئیس‌جمهور، امکان دریافت بی‌واسطه گزارش‌ها، مشکلات، انتقادات و پیشنهادها از سوی همه اقشار جامعه روسیه را فراهم می‌کند، این تجربه‌ در نظام بین‌الملل کم‌نظیر است. وی خاطرنشان کرد، در این نشست، پرسش‌ها از تمامی حوزه‌ها مطرح می‌شود و شهروندان از دورترین نقاط روسیه، از ساخالین در جنوب شرق تا مورمانسک در شمال غرب، می‌توانند دغدغه‌ها، مشکلات و حتی پیشنهادهای خود را مستقیماً با رئیس‌جمهور در میان بگذارند. این مسئله نشان‌دهنده سطح بالای ارتباط مستقیم، انتقال واقعی پیام و انتقادپذیری در فدراسیون روسیه است. حقیقتا چنين ظرفیتی در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر مشاهده نمی‌شود.
یکی از ابتکارهای بی‌نظیر و بی‌سابقه ولادیمیر پوتین در نظام بین‌الملل، برقراری ارتباط مستقیم، بی‌واسطه و نزدیک با ملت روسیه است.
به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر در تحلیل سخنرانی امروز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اسپوتنیک گفت: یکی از ابتکارهای بی‌نظیر و بی‌سابقه ولادیمیر پوتین در نظام بین‌الملل، برقراری ارتباط مستقیم، بی‌واسطه و نزدیک با ملت روسیه و همچنین مخاطبان بین‌المللی است. این ارتباط در قالب نشست سالانه "نتایج سال جاری با ولادیمیر پوتین" برگزار می‌شود که نوعی خط مستقیم میان رئیس‌جمهور روسیه و مردم به شمار می‌رود.
وی گفت: امسال حدود سه میلیون سؤال در این سامانه ثبت شده است. وی تصریح کرد، ارسال سه میلیون سؤال برای رئیس‌جمهور روسیه که بخشی از آن‌ها در این نشست به‌صورت مستقیم پاسخ داده می‌شود و بخش دیگر از طریق کمیته‌های ویژه دریافت گزارش‌ها و تیم‌های داوطلب در طول سال بررسی و پیگیری می‌شود، دو دستاورد مهم دارد. دستاورد نخست نشان‌دهنده سطح بالای محبوبیت رئیس‌جمهور روسیه در داخل این کشور است.
مدبر افزود، این سازوکار به‌صورت عملی مفهوم دموکراسی واقعی و پاسخگویی مستقیم را اجرا می‌کند. باز بودن خط ارتباطی مستقیم با رئیس‌جمهور، امکان دریافت بی‌واسطه گزارش‌ها، مشکلات، انتقادات و پیشنهادها از سوی همه اقشار جامعه روسیه را فراهم می‌کند، این تجربه‌ در نظام بین‌الملل کم‌نظیر است.
وی خاطرنشان کرد، در این نشست، پرسش‌ها از تمامی حوزه‌ها مطرح می‌شود و شهروندان از دورترین نقاط روسیه، از ساخالین در جنوب شرق تا مورمانسک در شمال غرب، می‌توانند دغدغه‌ها، مشکلات و حتی پیشنهادهای خود را مستقیماً با رئیس‌جمهور در میان بگذارند. این مسئله نشان‌دهنده سطح بالای ارتباط مستقیم، انتقال واقعی پیام و انتقادپذیری در فدراسیون روسیه است. حقیقتا چنين ظرفیتی در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر مشاهده نمی‌شود.
