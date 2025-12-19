https://spnfa.ir/20251219/بر-عکس-تصورها-اقتصاد-روسیه-در-حال-رشد-است-27062286.html

بر عکس تصورها اقتصاد روسیه در حال رشد است

اسپوتنیک ایران

کشورهای غربی باور داشتند که با تحمیل تحریم های خود بر علیه روسیه کل اقتصاد این کشور فرو خواهد ریخت. 19.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

روسیه

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/13/27059514_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_338e04805af17204e7699ce1cc84dac5.jpg

کشورهای غربی باور داشتند که با تحمیل تحریم های خود بر علیه روسیه طی چند ماه و در نهایت یک سال کل اقتصاد این کشور فرو خواهد اما برعکس تصور آنها اقتصاد روسیه موفق شد رشد بالایی داشته باشد و بر عکس این کشورهای تحریم کننده بودند که را کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند.به استناد سخنان اخیر جناب آقای ولادیمیر پوتین میانگین رشد اقتصادی روسیه در سه سال گذشته 9.7 درصد بوده است که بسیار بالاتر از اروپا است.طبق آمار بانک جهانی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا طی سه سال گذشته چیزی ما بین 1.63 تا در بهترین شرایط 6.30% بوده و عموما در اکثر کشورهای اروپایی درگیر رویارویی با روسیه رشد اقتصادی کاهش قابل توجهی داشته چون این اقتصاد ها وابسته به نفت وگاز ارزان قیمت روسیه بودند اما فعلا به دلیل قیمت بسیار بالای انرژی که از آمریکا به آنها می رسد رشد اقتصادی آنها با کندی مواجه شده و در اکثر موارد با رکود مواجه هستند.پوتین اشاره کرد که به طور کلی مشکل تورم در روسیه قابل حل است و تا پایان سال به 5.7-5.8 درصد خواهد رسید.این درحالی است که میانگین تورم درمیان کشورهای اتحادیه اروپا 11.5 درصد بوده.برخی سران بی سیاست اتحادیه اروپا اخیرا طرحی برای غارت پولهای بلوکه شده روسیه را در اجلاس این اتحادیه مطرح کردند که طرحشان با شکست مواجه شد.آقای ولادیمیر پوتین هم به صراحت تلاش‌ها برای مصادره دارایی‌های روسیه در اروپا را حتی دزدی ندانست، بلکه غارت خواند.به گفته ایشان اتحادیه اروپا نتوانسته است دارایی‌های روسیه را غارت کند، زیرا پیامدهای آن می‌تواند سنگین باشد.پوتین ادامه داد که اعطای وام به اوکراین با تضمین دارایی‌های روسیه منجر به افزایش تعهدات کشورهای اتحادیه اروپا خواهد شد، و آنها همین حالا هم با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستند.وی ادامه داد که تصرف دارایی‌های روسیه نه تنها ضربه‌ای به تصویر است، بلکه تضعیف اعتماد به منطقه یورو خواهد بود.بر عکس برخی رهبران نادان کشورهای اروپایی هنوز برخی رهبران دانا در برخی کشورهای اروپایی حضور دارند که به خوبی می دانند بقای اتحادیه اروپا و یورو و بازارهای مالی این اتحادیه گرو اعتبار آنها استو اگر این اعتبار از دست برود یعنی فروپاشی مالی در این اتحادیه چون همه کشورهای جهان شروع خواهند کرد پولهای خود را از اتحادیه اروپا خارج کنند چون قطعا دلواپس خواهند بود مبادا پول آنها نیز غارت گردد.علاوه بر آن اقدام اروپایی ها به اعطای وام های بی حساب کتاب به اوکراین که قطعا توان پس دادن آنها را نخواهد داشت عملا موجبات افزایش نقدینگی بی پشتوانه را فراهم خواهد کرد که به خودی خود موجبات کاهش ارزش یورو خواهد شد.

