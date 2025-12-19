https://spnfa.ir/20251219/اتهام-بنیاد-صلح-نوبل-به-خیانت-در-امانت-27061933.html

اتهام بنیاد صلح نوبل به خیانت در امانت

اخیرا جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس شکایتی را تقدیم دادگاه کیفری سوئد کرد و در این شکایت آسانژ 30 نفر دست اندر کار انتخاب مایرا کورینا ماچادو را متهم به خیانت در...

بر اساس شکایت آسانژ وصیتنامه نوبل بر این اساس است که افرادی که برای صلح جهانی کاری شایسته کرده اند این جایزه را دریافت کنند اما ماچادو حتی یک مورد که برای صلح جهانی کاری داشته باشد در کارنامه خود ندارد.به استناد شکایت آسانژ ماچادو نه فقط کاری برای صلح جهانی نکرده بلکه با تشویق به حمله به کشور ونزولا عملا تشویقگر جنگ و کشت و کشتار و خونریزی بوده و به قول معروف تنها پیراهنی که قواره تن وی نمی شود جایزه صلح است.آسانژ از دادگاه سوئد تقاضا کرده که مبلغ جایزه صلح نوبل که حدود 1.2 ملیون دلار است را توقیف کند.به استناد شکایت آسانژ، حمایت "ماریا کورینا ماچادو" از مداخله نظامی خارجی در ونزوئلا، از جمله استقبال او از افزایش حضور نظامی دولت آمریکا در منطقه، او را به طور قطعی فاقد شرایط لازم برای دریافت جایزه صلح نوبل می‌کند.آسانژ با استناد به اظهارات "ماریا کورینا ماچادو" اعلام کرد که او آشکارا از اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا حمایت کرده است و با توجه به درخواست‌های او برای سرنگونی دولت ونزوئلا و حمایت از عملیات نظامی واشنگتن، اعطای جایزه صلح نوبل به ماچادو نقض چندین ماده از قوانین سوئد و بین‌المللی است."ماریا کورینا ماچادو" در ادامه موضع‌گیری‌های خود همسو با واشنگتن و علیه کشور متبوعش، در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی از توقیف اخیر یک نفتکش از مبدأ ونزوئلا حمایت کرد و از فشارهای کاخ سفید علیه کاراکاس حمایت نمود.اکثر کارشناسان متفق القول هستند ماچادو با دریافت کمک های مالی از مجامع امنیتی دشمن مردم ونزولا موفق شده با لفاظی های خود پولهای هنگفتی از این مجامع دریافت کند تا جنگ و کشت و کشتار مردم ونزولا را تشویق کند و خود بتواند یک زندگی مرفه در خارج از ونزولا داشته باشد.وی امیدوار است در صورت سرنگونی دولت ونزولا سوار بر اسب آمریکایی در ونزولا قدرت را در دست بگیرد و احتمالا در مقابل دریافت مشتی دلار همه منابع خدادادی ونزولا را به آمریکا تحویل دهد.این در حالی است که نوبل تاکید در وصیت خود کرده فقط به افرادی که تلاشهای قابل توجهی برای برقراری صلح انجام داده اند باید جایزه داده شود.

