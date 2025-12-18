https://spnfa.ir/20251218/پس-از-جنگ-جهانی-دوم-آمریکا-حتی-یک-پیروزی-جنگی-هم-نداشته-27045988.html

پس از جنگ جهانی دوم آمریکا حتی یک پیروزی جنگی هم نداشته

پس از جنگ جهانی دوم آمریکا حتی یک پیروزی جنگی هم نداشته

بر کسی هم پوشیده نیست که ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول و دوم تعیین کننده بود و در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم نقش کلیدی داشت.اما بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده وارد چندین جنگ شد اما در هیچ کدام نتوانست پیروزی قاطع به دست آورد.تعیین شکست و یا پیروزی بر اساس شعار و احساس نیست بر آن اساس است که آیا حمله کننده به اهداف از پیش تعیین شده می رسد یا خیر.از جنگ های کره و ویتنام گرفته تا جنگ های آمریکا در سومالی و افغانستان و لیبی و سوریه و عراق و... هیچ کدام این جنگ ها به شکلی تمام نشدند که ایالات متحده موفق شود کاری کند هدف تعیین شده اش (حد اقل هدف ظاهری اش که محقق کردن دمکراسی بود) نرسیده.علیرغم توانمندی های نظامی بالای ارتش آمریکا که با استفاده از آن میتواند خرابی های بسیار زیاد و کشت و کشتار فراوان راه بیاندازد اما اینها معیار موفقیت و یا پیروزی در جنگ به حساب نمی آید.ایالات متحده حتی چندین کشور و یا بخش هایی از چندین کشور را موفق شد اشغال کند اما در هیچ موردی موفق نشد اهداف از پیش ترسیم شده را محقق نماید.مثلا به افغانستان لشکر کشی کرد اما طی 20 سال از اشغال افغانستان نیروهای آمریکایی فقط در شهرهای بزرگ مستقر بودند و از ترس طالبان جرئت نمی کردند پایشان را بیرون از حریم خانه شان بگذارند.در واقع می توان گفت آمریکایی هایی که به افغانستان حمله کردند اسیر نیروهای طالبان شده بودند که آنها را محاصره کرده بودند و در نهایت هم دیدیدم آمریکایی ها چه طور از افغانستان خارج شدند.جنگ هایی که آمریکا راه انداخته به صورت مستقیم چند ده هزار ملیارد دلار برای آمریکا خرج برداشته.به قول ترامپ حدود 8 ترلیون دلار فقط برای عراق وافغانستان هزینه شده و هیچ نتیجه ای حاصل نگردیده.حالا سوالی که مطرح است این می باشد که بر چه اساسی این روزها آمریکایی ها حتی به فکر حمله به ونزولا می باشند؟

