نقشه برای یمن چیست؟

گزارش و تحلیل

البته جنگ و درگیری ها میان واسطه های کشورهای عرب خلیج فارس با یکدیگر در دیگر کشورهای عربی هم وجود دارد و در برخی شرایط شدت میگیرد و در برخی شرایط دیگر ضعیف تر می شود. جنگ هایی که از سویی برای توسعه نفوذ می باشد و از سوی دیگری عوامل خارجی دیگر نیز در آن دخیل هستند. مثل جنگ و درگیری در لیبی و سودان و سومالی و ... احتمالا آنها می خواهند از شر حوثی های مورد حمایت ایران که مدت ها مو دماغ آنها شده بودند خلاص شوند و به این دلیل خواسته اند که ابتدا نیروهای مورد کل جنوب یمن را تصرف کنند و بعد به بهانه یک دست کردن یمن بروند سراغ حوثی ها. طبق نظر محافل سیاسی این احتمال وجود دارد که به بهانه ای اسراییل دوباره به حوثی ها اعلام جنگ کنند و به بهانه جنگ با حوثی ها مناطق تحت کنترل آنها را بخواهند بمباران کنند و همزمان نیروهای طرفدار امارات به سمت مناطق تحت کنترل حوثی ها حمله زمینی کنند و کار را تمام کنند. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که این سناریو، یعنی بمباران هوایی وحمله زمینی برای بیش از ده سال در یمن ادامه داشت و هیچ نتیجه ای نداد چون یمنی ها مردانی نیستند که با نا ملایمات نا آشنا باشند و در سخت ترین شرایط هم جنجگوهای قهاری هستند. همچنین به این نکته باید توجه داشت که یمنی ها ممکن است اینبار به جای اینکه فقط اسرائیل را هدف قرار دهند امارات را نیز هدف قرار دهند.به هر حال اگر به حوثی ها حمله شود آنها تماشاچی نخواهند بود و به همه حمله کنندگان و حامیان آنها واکنش نشان خواهند داد. بر کسی پوشیده نیست که بالاترین سامانه های دفاعی منطقه در اسرائیل قرار دارد و یمنی ها خیلی راحت توانستند این سامانه ها را درهم بشکنند و از انها عبور کنند پس آنها این توان را دارند که امارات را نیز هدف قرار دهند، سابقه آن را هم دارند. به این دلیل می توان گفت حمله به حوثی ها می تواند برای همه حمله کنندگان پر هزینه باشد و محصور در یمن نباشد وحتی ممکن است همانند جنگ این روزها در سودان پای بازیگران دیگری را نیز به جنگ باز کند. عبد المالک الحوثی، بشار الاسد نیست که ول کند و برود.

