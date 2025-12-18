https://spnfa.ir/20251218/معاون-ارزی-بانک-مرکزی-ایران-900-کارت-بازرگانی-اجارهای-با-15-میلیارد-دلار-تعهد-ارزی-شناسایی-شد--27046590.html
علیرضا گچپز زاده: هیچ برنامهای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد صادرات ریالی به افغانستان پس از جمعبندی عملیاتی میشود. 18.12.2025
علیرضا گچپز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی ایران گفت: در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از 15 میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. به گفته وی، 15 نفر از این افراد بهتنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند" که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. پس از ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل میشود. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به جنگ اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی علیه ایران، بر مدیریت پیچیده منابع ارزی تاکید کرد. وی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در معرض یک جنگ اقتصادی فرسایشی قرار داشته و محدودیتهای بینالمللی، دامنه فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است، در این شرایط، مدیریت منابع ارزی با دشواریهای مضاعفی همراه و تلاش بانک مرکزی نیز بر این مهم تمرکز یافته است. معاون ارزی بانک مرکزی ایران با بیان اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل میگیرد، اضافه کرد: حدود 70 تا 80 درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد میشود و بازگشت آن به کشور در حال انجام است اما با موانع فراوان انجام میگیرد. گچپززاده خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیتها، ثبت رشد مثبت صادرات در استان خراسان رضوی اتفاقی قابل توجه است. در سطح ملی نیز اگرچه در ماههای اخیر کاهش مقطعی صادرات را تجربه کردهایم، اما پیشبینی میشود این افت تا پایان سال جبران شود. وی با اشاره به سازوکار تصمیمگیری در حوزه ارز ادامه داد: بانک مرکزی نقش تنظیمگر را ایفا میکند و تصمیمگیری درباره بازگشت ارز، محدود به آن نیست، کارگروه بازگشت ارز متشکل از 11 دستگاه اجرایی است و تصمیمات بهصورت جمعی و بینبخشی اتخاذ میشود.
