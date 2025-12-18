ایران
گزارش و تحلیل
حمله به لبنان گردش تفریحی نخواهد بود
اسپوتنیک ایران
این روزها حرف وحدیث در باره احتمال حمله اسرائیل به لبنان در رسانه های اسرائیلی زیاد شده. 18.12.2025
2025-12-18T22:55+0330
2025-12-18T22:55+0330
برخی رسانه ها باور دارند نتانیاهو جنگی را راه می اندازد حال این جنگ می خواهد بر علیه لبنان باشد یا سوریه یا عراق یا یمن یا حتی ایران کسی نمی داند اما اکثرا پیش بینی می کنند که اینبار هدف لبنان و احتمالا سوریه خواهد بود.اگر آمریکا درگیر جنگ در ونزولا شود و مردم ونزولا در مقابل نیروهای آمریکایی ایستادگی کنند آنوقت آمریکا وارد باتلاقی خواهد شد که خارج شدن از آن برایش بسیار پر هزینه خواهد بود و دیگر نمی تواند از "ماجراجویی های نتانیاهو" حمایت کند.دلیل اینکه از عبارت "ماجراجویی های نتانیاهو" استفاده کردم و نه "ماجرا جویی های اسرائیل" این است که در حال حاضر اسرائیل با هیچ تهدید موجودیتی ای مواجه نمی باشد که بخواهد جنگ جدیدی راه بیاندازد اما چون نتانیاهو با شانس محکومیت قضایی مواجه شده و با نامه ای که برای رئیس جمهوری اسرائیل برای تقاضای بخشودگی عملا به گناهان خود اعتراف کرده در صورتی که رئیس جمهوری اسرائیل وی را نبخشد وی تا پایان عمر باید در زندان زندگی کند و برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد ممکن است دنبال ماجراجویی های جدید، مثل راه اندازی یک جنگ جدید باشد که فضای اسرائیل را امنیت کند و بتواند با استفاده از شرایط امنیتی هم از دادگاه فرار کند هم اینکه انتخابات را به تعویق بیاندازد.اما نکته ای که امروزه مطرح است این می باشد که آیا اسرائیلی ها باز هم تحمل جنگی جدید را خواهند داشت و آیا حاضر خواهند بود دوباره به پناهگاه ها بروند و آیا اقتصاد اسرائیل باز هم تحمل چنین چیزی را خواهد داشت؟به هر حال جنگ با حزب الله و یا عراق و یا یمن و یا ایران رفتن به تفریحگاه نیست و قطعا موجب ان خواهد شد که دوباره شهرهای اسرائیل و زیربناهای اقتصادی و صنعتی و زیربنایی آن آسیب ببینند.در باره ایران که تکلیف روشن است، ایرانی ها از زمان پایان جنگ 12 روزه تا به حال خود را برای چنین معرکه ای اماده می کنند.در باره حزب الله لبنان هم همه اذعان دارند این حزب تمام بنیه نظامی خود را تکمیل کرده و هنوز 90% موشک هایی که برای هدف قرار دادن داخل اسرائیل در اختیار داشت استفاده نشده اند و دلیل استفاده نشدن از آنها هم این بوده که حزب الله منتظر جنگ زمینی بوده.اگر اسرائیل فقط بخواهد به حمله های هوایی خود بسنده کند قطعا میتواند خرابی های زیادی به بار آورد ولی نتیجه ای حاصل نخواهد شد و به این دلیل ممکن است که مجبور باشد لشکر کشی زمینی کند که آنوقت میتوان گفت تازه می توان دید لبنانی ها چه کار خواهند کرد، دیگر ماجرا غزه نیست که فلسطینی ها سلاح و نیرو برای دفاع از سرزمین خود نداشته باشند.
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
22:55 18.12.2025
دکتر عماد آبشناس
