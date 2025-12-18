https://spnfa.ir/20251218/بیش-از-1500-نفر-اقلام-غذایی-اضطراری-گرفتند-27043507.html

بیش از 1500 نفر اقلام غذایی اضطراری گرفتند

جمعیت هلال‌احمر ابن کشور سومین اطلاعیه ی خود را به واسطه ورود موج جدید بارشی به ایران اعلام کرد.

متن اطلاعیه شماره 3 هلال‌احمر به شرح زیر است:1. در پی ورود موج بارشی جدید به کشور از ساعت 18 روز 24 آذرماه 1404 تا ساعت 8 امروز 27 آذرماه 1404، جمعیت هلال احمر در 22 استان کشور شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکز مستقل کیش، هرمزگان، همدان و یزد، به 13 هزار و 102 نفر از هموطنان خدمات امدادی و حمایتی ارائه کرده است.2. در این بازه زمانی، 119 شعبه هلال احمر در 163 نقطه عملیاتی فعال بوده‌اند و علاوه بر امدادرسانی، 70 نفر از هموطنان متاثر از سیل و برف و کولاک را در این مدت به مناطق امن انتقال دادند. 9 نفر از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده و 2 مصدوم دیگر در استان‌های آذربایجان شرقی و فارس به‌صورت سرپایی درمان شدند. یک عملیات فنی نیز برای نجات یک هموطن در استان فارس به انجام رسید.3. از آغاز این عملیات‌ها، 1096 نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران اسکان اضطراری داده شدند.4. در این مدت، 175 مورد عملیات تخلیه آب از منازل در استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر انجام شد و 591 دستگاه خودرو گرفتار در برف و سیلاب توسط امدادگران رهاسازی شدند.5. همچنین در جریان این عملیات‌ها، 1529 نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، بوشهر، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری اقلام غذایی دریافت کرده و 1008 نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اقلام زیستی دریافت کرده‌اند. 6. برای اجرای این اقدامات، 305 تیم عملیاتی با بهره‌گیری از 223 دستگاه ناوگان ترابری شامل 83 دستگاه آمبولانس، 12 خودروی نجات، 102 خودروی کمک‌دار و 26 دستگاه خودروی عملیاتی دیگر به‌کارگیری شده‌اند.7. امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور به‌ویژه با ورود موج سوم بارشی در حالت آمادگی 100 درصدی هستند. هرگونه حوادث ناشی از سوانح و نیاز به امدادرسانی را به شماره 112 هلال‌احمر اطلاع دهید.

