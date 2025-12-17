https://spnfa.ir/20251217/ترامپ-دولت-ونزوئلا-را-یک-سازمان-تروریستی-اعلام-کرد-27016408.html

ترامپ دولت ونزوئلا را یک سازمان تروریستی اعلام کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دولت فعلی ونزوئلا را یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد و از مسدود کردن نفتکش هایی که به سمت این کشور می‌روند، خبر داد. 17.12.2025, اسپوتنیک ایران

وی همچنین هشدار داد که ایالات متحده فعالیت‌های نظامی در اطراف ونزوئلا را تشدید خواهد کرد، که به گفته او با شوک بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد شد. پس از اعلام ترامپ، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، خواستار اعتراضات جهانی مداوم "علیه دزدی دریایی توسط دولت ایالات متحده" شد که شامل کارگران صنایع نفت، گاز و دریانوردی می‌شود. روابط بین ونزوئلا و ایالات متحده اخیراً به طور قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است. واشنگتن بارها از نیروهای نظامی برای نابودی قایق‌هایی که گفته می‌شود حامل مواد مخدر هستند، استفاده کرده است. به گفته طرف آمریکایی، چنین عملیاتی برای مبارزه با جرایم فراملی و قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود.

