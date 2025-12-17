https://spnfa.ir/20251217/اظهارات-کلیدی-لاوروف-و-عراقچی-در-نشست-مشترک-در-مسکو-27021636.html
اظهارات کلیدی لاوروف و عراقچی در نشست مشترک در مسکو
اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه: توافقنامه مشارکت جامع استراتژیک بین روسیه و ایران، جایگاه ویژه همکاری بین دو کشور را تثبیت کرده و دستورالعملهایی را برای همه زمینهها برای یک دوره 20 ساله تعیین میکند. روز چهارشنبه، برای اولین بار یک برنامه مشورتی بین وزارتخانههای امور خارجه روسیه و ایران برای سالهای 2026-2028 امضا خواهد شد. اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران: روابط روسیه و ایران جامع و کامل است و شامل حوزههای سیاسی، اقتصادی و سایر حوزههای فعالیت میشود و مشورتها بین مسکو و تهران در مورد مسائل مختلف به طور منظم انجام میشود. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، روسای جمهور ایران و روسیه، در 12 دسامبر در عشق آباد، درباره همه زمینههای همکاری بین دو طرف گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران از روسیه به خاطر حمایتش از ایران در جریان حملات آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و بر لزوم برگزاری مشورتها در مورد "رویدادهای احتمالی آینده" تأکید کرد.
دیدار وزرای امور خارجه روسیه و ایران در مسکو برگزار شد.
اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
توافقنامه مشارکت جامع استراتژیک بین روسیه و ایران، جایگاه ویژه همکاری بین دو کشور را تثبیت کرده و دستورالعملهایی را برای همه زمینهها برای یک دوره 20 ساله تعیین میکند.
روز چهارشنبه، برای اولین بار یک برنامه مشورتی بین وزارتخانههای امور خارجه روسیه و ایران برای سالهای 2026-2028 امضا خواهد شد.
اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
روابط روسیه و ایران جامع و کامل است و شامل حوزههای سیاسی، اقتصادی و سایر حوزههای فعالیت میشود و مشورتها بین مسکو و تهران در مورد مسائل مختلف به طور منظم انجام میشود.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، روسای جمهور ایران و روسیه، در 12 دسامبر در عشق آباد، درباره همه زمینههای همکاری بین دو طرف گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه ایران از روسیه به خاطر حمایتش از ایران در جریان حملات آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و بر لزوم برگزاری مشورتها در مورد "رویدادهای احتمالی آینده" تأکید کرد.