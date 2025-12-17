https://spnfa.ir/20251217/ارشناس-ایران-باید-با-عزمی-راسخ-از-فرصت-طلایی-که-روسیه-فراهم-کرده-استفاده-کند-27033292.html

كارشناس: ایران باید با عزم راسخ از فرصت طلایی که روسیه فراهم کرده، استفاده کند

آقای عراقچی در فرصتی طلایی موفق به ملاقات با آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شد. طی ماه‌های گذشته نیز حمایت‌های گسترده و عملی روسیه از ایران در برابر... 17.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-17T23:13+0330

2025-12-17T23:13+0330

2025-12-18T00:01+0330

روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، پیرامون سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: معتقد هستم که دولت فدراسیون روسیه در حمایت از ملت ایران سنگ تمام گذاشته و این حمایت، رویدادی تاریخی، چندبعدی و بی‌سابقه است که رویکرد دوستانه و حقیقی روسیه نسبت به ملت ایران را نشان می‌دهد.آقای عراقچی در فرصتی طلایی موفق به ملاقات با آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شد. در این دیدار، لاوروف سخنان فوق‌العاده مهمی درباره عزم جدی روسیه در حمایت از ایران بیان کرد. طی ماه‌های گذشته نیز حمایت‌های گسترده و عملی روسیه از ایران در برابر سیاست‌های خصمانه محور اروپایی به وضوح مشاهده شده است.این کارشناس مسائل روسیه به استقبال گرم روسیه از هیئت ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: اما زمانی که هیئت ایرانی وارد مسکو شد، موفق به برگزاری دیدارهای مهمی گردید که مهم‌ترین آن، گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه روسیه بود. این گفت‌وگو همراه با احترام وزیر خارجه روسیه به هیئت ایرانی و بحث درباره تعمیق همکاری‌های عملیاتی چندبعدی با تهران انجام شد. این امر به وضوح حاکی از آن است که روسیه در مسیر دوستی، همکاری و ثبات با ایران حرکت می‌کند، در حالی که اروپا رویکردی خصمانه علیه ایران در پیش گرفته است. وی تاکید کرد: بنابراین، دولت ایران باید با عزمی راسخ از این فرصت طلایی که روسیه فراهم کرده، استفاده کند. لازم به تأکید است که روسیه تاکنون به تمامی بندهای "توافق جامع راهبردی" عمل کرده و زیرساخت‌های لازم آن را ایجاد نموده است. اکنون ضروری است که تهران نیز زیرساخت‌های اجرای این توافق راهبردی را به صورت عملی پیش ببرد.روح الله مدبر در ادامه بیان کرد: یکی از این موارد، رفع موانع داخلی در ایران برای راه‌گذر شمال–جنوب است. امروز روسیه تعهدات خود را در این حوزه کامل انجام داده و آماده آغاز به کار این کریدور است؛ اما متأسفانه موانعی در داخل ایران وجود دارد که باید به سرعت برطرف شوند — موضوعی که مقامات روس بارها بر آن تأکید کرده‌اند. امیدواریم تهران با برنامه‌ای عملیاتی و میدانی از این فرصت طلایی استفاده کند و فریب تبلیغات مجدد جریان‌های غرب‌گرای ضدروسی را نخورد.

2025

خبرها

