گزارش و تحلیل
كارشناس: ایران باید با عزم راسخ از فرصت طلایی که روسیه فراهم کرده، استفاده کند
كارشناس: ایران باید با عزم راسخ از فرصت طلایی که روسیه فراهم کرده، استفاده کند
2025-12-17T23:13+0330
2025-12-18T00:01+0330
گزارش و تحلیل
ایران
روسیه
سیاسی
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، پیرامون سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: معتقد هستم که دولت فدراسیون روسیه در حمایت از ملت ایران سنگ تمام گذاشته و این حمایت، رویدادی تاریخی، چندبعدی و بی‌سابقه است که رویکرد دوستانه و حقیقی روسیه نسبت به ملت ایران را نشان می‌دهد.آقای عراقچی در فرصتی طلایی موفق به ملاقات با آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شد. در این دیدار، لاوروف سخنان فوق‌العاده مهمی درباره عزم جدی روسیه در حمایت از ایران بیان کرد. طی ماه‌های گذشته نیز حمایت‌های گسترده و عملی روسیه از ایران در برابر سیاست‌های خصمانه محور اروپایی به وضوح مشاهده شده است.این کارشناس مسائل روسیه به استقبال گرم روسیه از هیئت ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: اما زمانی که هیئت ایرانی وارد مسکو شد، موفق به برگزاری دیدارهای مهمی گردید که مهم‌ترین آن، گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه روسیه بود. این گفت‌وگو همراه با احترام وزیر خارجه روسیه به هیئت ایرانی و بحث درباره تعمیق همکاری‌های عملیاتی چندبعدی با تهران انجام شد. این امر به وضوح حاکی از آن است که روسیه در مسیر دوستی، همکاری و ثبات با ایران حرکت می‌کند، در حالی که اروپا رویکردی خصمانه علیه ایران در پیش گرفته است. وی تاکید کرد: بنابراین، دولت ایران باید با عزمی راسخ از این فرصت طلایی که روسیه فراهم کرده، استفاده کند. لازم به تأکید است که روسیه تاکنون به تمامی بندهای "توافق جامع راهبردی" عمل کرده و زیرساخت‌های لازم آن را ایجاد نموده است. اکنون ضروری است که تهران نیز زیرساخت‌های اجرای این توافق راهبردی را به صورت عملی پیش ببرد.روح الله مدبر در ادامه بیان کرد: یکی از این موارد، رفع موانع داخلی در ایران برای راه‌گذر شمال–جنوب است. امروز روسیه تعهدات خود را در این حوزه کامل انجام داده و آماده آغاز به کار این کریدور است؛ اما متأسفانه موانعی در داخل ایران وجود دارد که باید به سرعت برطرف شوند — موضوعی که مقامات روس بارها بر آن تأکید کرده‌اند. امیدواریم تهران با برنامه‌ای عملیاتی و میدانی از این فرصت طلایی استفاده کند و فریب تبلیغات مجدد جریان‌های غرب‌گرای ضدروسی را نخورد.
روح الله مدبر
روح الله مدبر
23:13 17.12.2025 (بروز رسانی شده: 00:01 18.12.2025)
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
آقای عراقچی در فرصتی طلایی موفق به ملاقات با آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شد. طی ماه‌های گذشته نیز حمایت‌های گسترده و عملی روسیه از ایران در برابر سیاست‌های خصمانه محور اروپایی به وضوح مشاهده شده است.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، پیرامون سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: معتقد هستم که دولت فدراسیون روسیه در حمایت از ملت ایران سنگ تمام گذاشته و این حمایت، رویدادی تاریخی، چندبعدی و بی‌سابقه است که رویکرد دوستانه و حقیقی روسیه نسبت به ملت ایران را نشان می‌دهد.
آقای عراقچی در فرصتی طلایی موفق به ملاقات با آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شد. در این دیدار، لاوروف سخنان فوق‌العاده مهمی درباره عزم جدی روسیه در حمایت از ایران بیان کرد. طی ماه‌های گذشته نیز حمایت‌های گسترده و عملی روسیه از ایران در برابر سیاست‌های خصمانه محور اروپایی به وضوح مشاهده شده است.
وی افزود: جالب توجه این که چند هفته پیش، طی سفر عراقچی به فرانسه، رفتار طرف فرانسوی با هیئت ایرانی نامناسب بود و حتی آلمانی‌ها نیز — مطابق هماهنگی با محور آنگلوساکسون (فرانسه و بریتانیا) — مواضع به شدت خصمانه‌ای علیه ایران اتخاذ کردند. این موضوع نشان داد که رویکرد اروپا بار دیگر خصمانه است و برخورد آنها با تیم دیپلماتیک ایران بسیار تند بود.
این کارشناس مسائل روسیه به استقبال گرم روسیه از هیئت ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: اما زمانی که هیئت ایرانی وارد مسکو شد، موفق به برگزاری دیدارهای مهمی گردید که مهم‌ترین آن، گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه روسیه بود. این گفت‌وگو همراه با احترام وزیر خارجه روسیه به هیئت ایرانی و بحث درباره تعمیق همکاری‌های عملیاتی چندبعدی با تهران انجام شد. این امر به وضوح حاکی از آن است که روسیه در مسیر دوستی، همکاری و ثبات با ایران حرکت می‌کند، در حالی که اروپا رویکردی خصمانه علیه ایران در پیش گرفته است.
مسئله اینجاست که جریان‌های غرب‌گرا همواره این واقعیت را سانسور می‌کنند و به تبلیغات ضدروسی می‌پردازند، حال آن که در نهایت می‌بینیم اروپای متخاصم حتی در تجاوز در کنار اسرائیل علیه ایران قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: بنابراین، دولت ایران باید با عزمی راسخ از این فرصت طلایی که روسیه فراهم کرده، استفاده کند. لازم به تأکید است که روسیه تاکنون به تمامی بندهای "توافق جامع راهبردی" عمل کرده و زیرساخت‌های لازم آن را ایجاد نموده است. اکنون ضروری است که تهران نیز زیرساخت‌های اجرای این توافق راهبردی را به صورت عملی پیش ببرد.
روح الله مدبر در ادامه بیان کرد: یکی از این موارد، رفع موانع داخلی در ایران برای راه‌گذر شمال–جنوب است. امروز روسیه تعهدات خود را در این حوزه کامل انجام داده و آماده آغاز به کار این کریدور است؛ اما متأسفانه موانعی در داخل ایران وجود دارد که باید به سرعت برطرف شوند — موضوعی که مقامات روس بارها بر آن تأکید کرده‌اند. امیدواریم تهران با برنامه‌ای عملیاتی و میدانی از این فرصت طلایی استفاده کند و فریب تبلیغات مجدد جریان‌های غرب‌گرای ضدروسی را نخورد.
