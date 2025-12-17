https://spnfa.ir/20251217/آزاد-شدن-شهروند-روسیه-در-ایران-27019618.html

آزاد شدن شهروند روسیه در ایران

یک شهروند روسی که در اواسط سال 2024 در ایران دستگیر و با حکم دادگاه زندانی شده بود، این هفته مشمول عفو و بخشش شد و آزاد شد. 17.12.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند روسی که در اواسط سال 2024 در ایران دستگیر و با حکم دادگاه به زندان محکوم شده بود، اخیراً پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود، مشمول عفو و رأفت اسلامی شد و این هفته آزاد شد.این خبرگزاری گزارش داد: "در آغاز این هفته، یک شهروند روسی که در اواسط سال گذشته در ایران بازداشت و به زندان محکوم شده بود، آزاد شد." مهر توضیح داد که این زندانی پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود، عفو مورد نیاز اسلام را دریافت کرد. خبر آزادی شهروند روسی از زندان در ایران در بحبوحه سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به روسیه منتشر شد. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با نمایندگان دومای دولتی دیدار کرد و امروز مذاکرات در مسکو با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود، در حال انجام است. این مذاکرات شامل همکاری‌های دوجانبه و وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

