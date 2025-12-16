https://spnfa.ir/20251216/115-مورد-فوت-منتسب-به-آنفولانزا-در-ایران-27009797.html
115 مورد فوت منتسب به آنفولانزا در ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در تشریح آخرین وضعیت آنفولانزا در این کشور گفت: موج آنفولانزای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شدت بیشتری داشته و در برخی استانها زودتر و با دامنه بالاتری بروز کرده است. با اقداماتی که در حال انجام است، در تعدادی از استانهایی که پیشتر درگیری بالاتری داشتند، روند بیماری متوقف یا حتی نزولی شده، اما در برخی استانها همچنان با افزایش موارد ابتلا مواجه هستیم.
وی افزود: در حال حاضر استانهای گلستان، قزوین، هرمزگان، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، خوزستان (اهواز)، تهران، کرمانشاه و همدان بیشترین میزان درگیری با آنفولانزا را دارند و در برخی از این استانها، میزان ابتلا همچنان چند برابر حد هشدار نظام سلامت است.
علیرضا رییسی، اوج موج آنفولانزا در ایران را تا سه یا چهار هفته آینده ادامه دار توصیف کرد و اظهار داشت: بر اساس الگوی سالهای گذشته، انتظار داریم با نزدیک شدن به اواخر بهمن و اوایل اسفند، میزان ابتلا بهتدریج کاهش یابد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره سرعت انتقال بیماری گفت: آنفولانزا یک بیماری ویروسی تنفسی با قدرت سرایت بالاست و هر فرد مبتلا میتواند بهطور متوسط یک تا سه نفر دیگر را آلوده کند؛ به ویژه در فضاهای بسته و تجمعات طولانیمدت.
وی با اشاره به آمار فوتیهای ناشی از آنفولانزا بیان کرد: از ابتدای موج امسال تاکنون، حدود 110 تا 115 مورد فوت منتسب به آنفولانزا در کشور گزارش شده که عمده این موارد مربوط به سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای از جمله بیماریهای مزمن، نقص ایمنی، سرطان و بیماریهای تنفسی بوده است.
رییسی با اشاره به دادههای نظام مراقبت بیماریهای تنفسی گفت: در مراجعات سرپایی، حدود 30 تا 40 درصد بیماران تنفسی تست آنفولانزای مثبت داشتهاند که این عدد اکنون به حدود 24 درصد کاهش یافته، اما همچنان بیش از دو برابر حد هشدار نظام سلامت است. در این مدت، موارد مثبت کرونا کمتر از یک درصد گزارش شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بر رعایت توصیههای بهداشتی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: از مردم درخواست میکنیم از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک پرهیز کنند، در صورت بروز علائم بیماری چند روز در خانه استراحت داشته باشند و از حضور در مدرسه یا محل کار خودداری کنند. استفاده از ماسک، پرهیز از روبوسی و دست دادن، استفاده نکردن از وسایل شخصی مشترک و مصرف مایعات کافی از مهمترین راههای پیشگیری است.
وی با تأکید بر لزوم مراقبت بیشتر از سالمندان افزود: بیشترین گردش ویروس در گروه سنی 5 تا 14 سال است، اما بیشترین موارد بستری و فوت در سالمندان و افراد آسیبپذیر رخ میدهد؛ بنابراین رعایت نکات بهداشتی در ارتباط با این گروهها ضروری است. رییسی در پایان تصریح کرد: رعایت همین توصیههای ساده میتواند نقش مؤثری در کنترل موج آنفولانزا در هفتههای پیشرو داشته باشد و از فشار بیشتر بر نظام سلامت جلوگیری کند.