کارشناس ایرانی گفت که تهدید ناتو با کریدور ترامپ برای ایران افزایش میابد

ناتو بدنبال تولید سلاح های میکروبی نزدیک مرز های ایران است. 16.12.2025, اسپوتنیک ایران
روح الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا در خصوص اظهارات مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه طرح ترامپ هیچ تفاوتی با دالان زنگزور برای قفاز ندارد، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:یکی از تهدیدات جدی علیه امنیت ملی ایران، گسترش و حضور ملموستر ناتو در نزدیکی مرزهای کشور، بهویژه در شمال غرب، است. عملیاتی شدن "محور کوریدوری ترامپ" میتواند این تهدید را بهطور قابلتوجهی تشدید کند. این تهدیدات در دو بعد اصلی قابلتحلیل هستند:۱. بعد نظامی۲. بعد بیولوژیک: گسترش آزمایشگاههای تولید سلاحهای میکروبی و بیولوژیک توسط آمریکا و اعضای ناتو، بهویژه پس از سال ۲۰۱۴ در منطقه قفقاز. بر این اساس، بیش از ۳۰ آزمایشگاه در گرجستان، آذربایجان و ارمنستان ایجاد شده و حتی آزمایشگاههایی در قزاقستان نیز توسط آمریکا راهاندازی شدهاند. این آزمایشگاهها قادر به تولید سلاحهای بسیار خطرناکی هستند که بهراحتی در محیط منتشر میشوند. افزون بر این، از مسیرهای ترانزیتی منطقه برای جابهجایی مخفیانه تجهیزات این آزمایشگاهها، تسلیحات نظامی، ادوات پشتیبانی و نیز اعزام نیروهای اطلاعاتی و انجام عملیات رصد و شنود در مجاورت مرزهای ایران استفاده میشود.وی تاکید کرد:قابلتوجه است که حضور کهنهسربازان آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی نیز بهشدت در نزدیکی مرزهای ایران افزایش یافته است. همهی این موارد، نشاندهندهٔ یک پروژه خطرناک آمریکایی است که در گام نخست، تهدیدی برای تهران و در ادامه، تهدیدی برای مسکو محسوب میشود.روح الله مدبر ضمن تاکید بر اینکه جریان غربگرا در ایران قصد دارد خطر کریدور ترامپ را سانسور کند، اظهار داشت:این جریان صرفاً ادعا میکند که "ناتو تنها تهدیدی برای روسیه است"، در حالی که واقعیت اینگونه نیست. ناتو در درجهٔ اول تهدیدی برای ایران و سپس تهدیدی برای روسیه است. در بحران اخیر اسرائیل با همکاری آمریکا علیه ایران، ناتو کاملاً در کنار اسرائیل ایستاد. بنابراین، بهترین راهکار برای تهران به منظور جلوگیری از گسترش ناتو در نزدیکی مرزهایش، برقراری ارتباطات گستردهٔ امنیتی، اطلاعاتی و نظامی با نهادهای همسو در روسیه و اجرای پروژهای مشترک برای مقابله با ایجاد آزمایشگاههای سلاح بیولوژیک است. همانطور که میدانید، سال گذشته دومای روسیه گزارش مفصلی در این زمینه منتشر و از ۴۰۰ آزمایشگاه خطرناک نام برد. انتظار میرود شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با همکاری نهادهای همتراز روس، در گام نخست به مقابله با ایجاد این آزمایشگاهها در مجاورت مرزهای خود بپردازند و در گام دوم، با تعمیق همکاریهای امنیتی-اطلاعاتی و ایجاد یک پیمان دفاعی مشترک، به سمت درهمتنیدگی مناسبات نظامی تهران-مسکو حرکت کنند.وی افزود:به باور من، تهران باید اقدام عملی انجام دهد و به طرح پیشنهادی رئیسجمهور روسیه برای ایجاد "مدل امنیتی اوراسیایی" بپیوندد. این موضوع کاملاً به نفع ایران خواهد بود. اگر در این زمینه برنامهریزی مناسبی صورت نگیرد، قطعاً تهدیدات ناتو بسیار گستردهتر خواهد شد.
