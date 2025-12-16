https://spnfa.ir/20251216/وجه-مشترک-برندگان-جایزه-به-اصطلاح-صلح-نوبل-27013840.html

وجه مشترک برندگان جایزه به اصطلاح صلح نوبل

اسپوتنیک ایران

زمانی که آلفرد نوبل جایزه خود را برای تکفیر ذنوب اش قرار داد شاید هیچ وقت فکر نمی کرد این جایزه به ابزاری بد تر از تی ان تی ای که او اختراع کرده بود تبدیل شود... 16.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

زمانی که آلفرد نوبل جایزه خود را برای تکفیر ذنوب اش قرار داد شاید هیچ وقت فکر نمی کرد این جایزه به ابزاری بد تر از تی ان تی ای که او اختراع کرده بود تبدیل شود و بهانه ای شود برای انتخاب افرادی که هیچ ارتباطی با صلح ندارند و فقط برای تحقق اهدافی که می تواند موجبات به هم ریختن کشورها و کشت و کشتار شود انتخاب شوند.تقریبا همه آنهایی که طی چند سال اخیر انتخاب شده اند افرادی بوده اند که خادم منافع و اهداف غرب بوده اند و هیچ رزومه ای در زمینه صلح نداشته اند.برنده امسال جایزه صلح نوبل، ماریا کورینا کاچادو، اگر به کارنامه اش نگاه کنید می بینید که حتی یک مورد وجود ندارد که بتوان از آن به عنوان فعالیت برای صلح نام برد، و بر عکس وی حتی تشویق گر آمریکا و حتی اسرائیل به حمله به کشورش بوده.این چه صلحی است که وی برای کشت و کشتار و حمله نظامی تشویق کرده؟اگر می گفتند انتخاب او به خاطر تلاش های فراوان جهت تحقق اهداف آمریکا و غرب بوده شاید شرافتمندانه تر و قابل قبول تر می بود.چند روز پیش وی در نروژ حضور داشت و ادعا می کردند که از چندین ایست بازرسی ارتش ونزولا رد شده و نیروهای ویژه آمریکایی مسیر امنی برایش ایجاد کرده اند تا از ونزولا فرار کند و به نروژ برود تا جایزه اش را دریافت کند.این در حالی است که وی اصلا محدودیت سفر نداشته و تنها محدودیت وی بسته شدن پرواز ها در آسمان ونزولا به دستور رئیس جمهوری آمریکا بوده و به این دلیل وی مجبور بوده به کشور همسایه برود واز آنجا پرواز کند.به آنهایی که قبل تر این جایزه را دریافت کرده اند نگاه کنید.نرگس محمدی از ایران، یکی برای ما توضیح دهد که این خانم چه کاری برای صلح انجام داده که شایسته دریافت این جایزه بوده باشد؟صرف اینکه هوچی گر باشد و برای منافع غرب فعالیت کند کافی است؟چند روز قبل تر بود که برخی سوالاتی درباره فعالیت های این خانم در رسانه من وتو که مخالف حکومت ایران هستند مطرح می کردند، احتمالا در رسانه های گروهی آنها را دیده اید، اینکه ایشان چگونه در زندان و شرایط بد قرار داشته ولی می توانسته با رسانه های خارجی مصاحبه کند و با آنجلینا جولی هم یک ساعت حرف زده و از داخل زندان برنامه آشپزی و رقص و موسیقی و... ضبط میکرده و پخش می کرده.البته به نظر می رسد همه اینها ساختگی بوده و وی این کارها را در زمان مرخصی های خود از زندان انجام می داده.ظاهرا هم وی فضای زندان را به زندگی در خانه با همسر و فرزندانش ترجیح می دهد و کلا دوست ندارد در خانه زندگی کند.البته این نوع آدم ها که از خانه فراری هستند زیاد می باشند و همین که از زندان خارج می شوند کاری می کنند که دوباره بروند زندان چون آنجا بیشتر از خانه بهشون خوش می گذره.یکی یکی برگردید به آنهایی که قبل تر این جوایز را دریافت کرده اند.حتی یک مورد نمی توانید پیدا کنید که بر خلاف خواسته غرب و یا آمریکا و یا حتی اسرائیل کاری کرده باشد.این همه آدم برای صلح در جهان فعالیت کرده اند، کدام انتخاب شده اند؟بعد اسم جایزه را می گذارند جایزه صلح!​

2025

خبرها

