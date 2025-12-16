https://spnfa.ir/20251216/فردی-24-ساله-با-13-همت-گردش-مالی-در-ایران-27010371.html

فردی 24 ساله با 13 همت گردش مالی در ایران

اسپوتنیک ایران

بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را طی چند روز آینده به قوت و...

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: گردش مالی مجموع این حساب ها طی چند روز گذشته بیش از 210 هزار میلیارد تومان بود. به عنوان مثال فرد 24 ساله ای طی چند روز گذشته بیش از 13 هزار میلیارد تومن گردش مالی منجر به اخلال در بازار ارز داشت.معاون سیاستگذاری پولی همچنین بیان کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حساب ها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد. همچنین پرونده های افراد مظنون به مرجع قضایی ارسال می شود.سخنگوی بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: از مردم عزیز درخواست داریم که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می تواند منجر به متضرر شدن فرد شود. این موضوع هم به صورت مستمر توسط بانک مرکزی مورد رصد و پایش قرار می گیرد و هرگونه تخلف در این موضوع به مرجع قضایی ارسال می شود.سخنگوی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین 150 تا 200 میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون 30 میلیون دلار با نرخ توافقی 100 تا 107 هزار تومان است.

