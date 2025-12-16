https://spnfa.ir/20251216/دریچه-فرصت-طلایی-برای-ایران-طولانی-مدت-باز-نخواهد-بود-27012914.html

دریچه فرصت طلایی برای ایران طولانی مدت باز نخواهد بود

اسپوتنیک ایران

ابر و باد و خورشید و فلک جمع شده اند تا شرایطی ایجاد شود تا ایران بتواند به هاب تجارت جهانی تبدیل شود. 16.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-16T20:28+0330

2025-12-16T20:28+0330

2025-12-16T20:28+0330

گزارش و تحلیل

این یک فرصت طلایی است که شاید یکبار در تاریخ برای کشوری بوجود آید و این دریچه برای مدت محدودی می تواند باز شود و اگر نتوانیم از این فرصت بهره ببریم ممکن است به یکباره این دریچه بسته شود و یا دریچه را برای ما ببندند.منظور چیست؟به دلیل شرایط جهانی و اختلافاتی که امروزه بین شرق و غرب به وجود آمده هم چین به دنبال آن است که مسیر سنتی شرق به غرب جاده ابریشم را احیا کند هم روسیه وهند به دنبال آن هستند که مسیر شمال جنوب را راه اندازی کنند.اگر ایران بتواند از این فرصت استفاده کند و سریعتر مسیر های مد نظر را راه اندازی کند قطعا می تواند همه را به خود وابسته کند و وابسته شدن دیگر کشورها به ایران و هاب تجاری عبوری ایران می تواند علاوه بر ایجاد در آمد های هنگفت ارزی موجب آن شود که ایران کارتهای چانه زنی زیادی در سطح بین المللی داشته باشد.اما امروزه بسیاری به دنبال آن هستند که مسیر های جایگزین ایجاد کنند و اجازه ندهند ایران به این هاب استراتژیک بین المللی تبدیل شود.بحث مسیر هایی که از هند به امارات و سپس با عبور از عربستان سعودی و اردن به اسرائیل و دریای مدیترانه برسد یک مسیر است که برخی باور دارند جنگ غزه و کشتار مردم غزه هم برای راه اندازی این طرح راه افتاد.مسیر دیگری که مطرح است مسیری که از دریای مازندران و باکو با طی کردن دالان زنگزور به ترکیه و اروپا برسد.جدیدا هم مسیر جنوب به شمال از بندر بصره در عراق به ترکیه و اروپا مطرح شده تا جایگزین مسیر شمال و جنوب که از ایران می گذرد باشد.مسیر دیگری که مطرح شده دالانی است که از اسرائیل و سوریه و ترکیه عبور کند و به اروپا برود، این مسیر در ترکیه به دوراهی تبدیل می شود که یکی از آنها به سمت ارمنستان و آذربایجان می رود.یک مسیر دیگر هم مطرح شده مسیر عربستان سعودی اردن سوریه ترکیه اروپا است.با توجه به این شرایط می توان گفت رقیب های ایران به سرعت دارند می جنبند و اگر ما دیر بجنبیم آنها کار خود را سریعتر از ما انجام خواهند داد و ما فرصت طلایی خود را از دست خواهیم داد

