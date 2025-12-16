https://spnfa.ir/20251216/به-صورت-تاریخی-اقتصاد-پاشنه-آشیل-بسیاری-حکومت-ها-در-جهان-بوده-است--27013715.html

به صورت تاریخی، "اقتصاد"‌‌ پاشنه آشیل بسیاری حکومت ها بوده است

به صورت تاریخی، "اقتصاد"‌‌ پاشنه آشیل بسیاری حکومت ها بوده است

اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو ابرقدرت جهان بود و به همراه تعداد زیادی از کشورهای شرق اروپا پیمان ورشو را تشکیل داده بودند و از نظر نظامی اگر از ناتو قدرتمندتر نبودند همپای ناتو بودند و اگر بنا بود جنگی رخ می داد شاید به راحتی می توانستند ناتو را شکست دهند و کل اروپا را بگیرند اما بدون شلیک حتی یک تیر همه فروپاشیدند.دلیل هم برای همه واضح بود، بی توجهی دولتمدران به اوضاع اقتصادی مردم.ما در ایران هم این سابقه را زیاد داشته ایم.اگر اکثر شورش ها و حتی انقلاب هایی که در ایران به صورت تاریخی رخ داده را بررسی کنید می بینید که دلیل اصلی این انقلاب ها و شورش ها مسایل اقتصادی و معیشتی بوده.زمانی که اعراب به ایران حمله کردند دلیل پیروزی شان قدرت نظامی آنها نبود بلکه این بود که درون ایران به دلیل مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم ناراضی بودند و حاضر نبودند که بر علیه اعراب مقاومت کنند.شاید بد نباشد به این نکته توجه داشت که در جنگ 12 روزه اصلی ترین دلیل شکست دشمنان در تحقق اهدافشان وحدت ملی مردم ایران بود و قطعا دشمن کمر بسته از طریق ستون پنجمی های خود این وحدت ملی را که رهبری روی آن تاکید بسیار داشته اند بشکند و بهترین راه برای شکستن این وحدت ملی ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم است.جالب اینکه ارزش پول ملی و وحتی کالا طی این جنگ و مدت ها بعد از جنگ ثابت بود.به یکباره مشاهده می کنیم که این روزها قیمت ارز در ایران ترمز پاره کرده و به شکل عجیب و غریبی در حال افزایش است در حالی که هیچ اتفاقی که بتوان آن را دلیل این فروپاشی قیمت ارز ملی دانست رخ نداده.به طبع آن قیمت کالا هم ترمز پاره کرده و روز به روز درحال افزایش است تا از دلار عقب نماند.نمی توان تجار را در این راستا محکوم کرد چرا که آنها اگر همین امروز کالای خود را بفروشند فردا با قیمت جدید باید آن را خریداری کنند وبالطبع مجبور هستند کالای خود را به قیمت روز بفروشند تا حد اقل سر پا بمانند.اصلا حتی اگر هم به دنبال سود جویی باشند، امری طبیعی است چون هدف تجار کسب سود حد اکثری است، هنر در این است که زمینه به دست آوردن چنین سود جویی ای برایشان فراهم نشود.انگار برخی که از شکست دشمنان در جنگ 12 روزه ناراحت هستند کمر بستند به شکست دادن کشور از طریق جنگ اقتصادی.همزمان با این جنگ اقتصادی می بینیم به قول رهبری که یک جنگ روانی و رسانه ای تمام عیار هم راه انداخته اند تا پازل را تکمیل کنند.

