ارتش لبنان فتیله شروع یک جنگ داخلی را خاموش کرد

در لابلای خبرها بسیاری متوجه نشدند که لبنان چند روز پیش از یک فتنه داخلی که می توانست این کشور را وارد جنگ داخلی جدیدی کند نجات پیدا کرد. 16.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-16T00:07+0330

2025-12-16T00:07+0330

2025-12-16T00:07+0330

گزارش و تحلیل

به بهانه سالگرد سقوط بشار الاسد در سوریه تعداد زیادی پناهندگان سوری که تا به حال حاضر نشده اند به سوریه برگردند راهپیمایی هایی ساماندهی شده در شهر بیروت و منطقه طرابلس در شمال لبنان به طرفداری از احمد الشرع راه انداختند.در شهر بیروت اینها به منطقه حومه جنوبی بیروت که پایگاه طرفداران حزب الله به حساب می آید نزدیک شدند و شروع کردند شعار دادن.اما در کمال تعجب به یکباره تعداد زیادی از دروزی های لبنان که عموما در منطقه میانی لبنان زندگی می کنند مسیر جاده کوهستانی به سمت بیروت را طی کردند وبه میدان آمدند و در مقابل طرفداران احمد الشرع صف آرایی کردند و شروع کردند بر علیه آنها شعار دادن.طرفداران الشرع حتی جاده جنوب لبنان را به بهانه تجمع بستند امری که موجب تحریک لبنانی هایی که برای رسیدن به خانه های خود در مناطق میانی و جنوب شهر بیروت از این جاده عبور می کنند شد.ارتش لبنان مجبور شد تعداد زیادی نیرو به محدوده ارسال کند تا تجمع کنندگان لبنانی و سوری را از هم جدا کند.در حالی که بسیاری پیش بینی درگیری بین شیعیان و فالانژ ها را داشتند اما ظاهرا شرایط به صورت غیر قابل پیش بینی شده ای پیش رفت و این احتمال وجود داشت که درگیری میان سوری ها و دروزی ها، که به دلیل اتفاقات سویدا در جنوب سوریه بر علیه دروزی های سوریه بسیار خشم گین هستند، رخ دهد.این ماجرا به نوعی انعکاس دهنده وجود شرایط دراماتیک بسیار حساس در لبنان است که هر لحظه ممکن است منفجر شود و آتش جنگ داخلی جدیدی را شعله ور کند.برخی سیاستمداران در دولت لبنان هم با اقدامات خود در حال دامن زدن به این اختلافات می باشند و ماجرا شرایط لبنان در سالها 1982 تا 1984 میلادی را تداعی می کند، زمانی که اسرائیل بیروت را اشغال کرد و نمایندگان پارلمان لبنان را وادار کردند جمع شوند و بشیر الجمیل (فرمانده نیروهای فالانژ) را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنند.بشیر جمیل قبل از تحلیف ترور شد و به جایش برادرش امین جمیل بر کرسی ریاست جمهوری تکیه کرد، در آن زمان فلسطینی ها متهم به انجام این عمل شدند و فالانژ ها که سالها در جنگ داخلی لبنان با مسلمانان درگیر بودند به غیر نظامیان فلسطینی در اردوگاه های صبرا و شاتیلا حمله کردند و همه را قتل عام کردند.نیروهای اسرائیلی و نیروهای حافظ صلح که تعهد کرده بودند در صورتی که مبارزین فلسطینی سلاح خود را تحویل دهند و لبنان را ترک کنند خانواده هایشان تحت الحمایه آنها در امنیت باشند هم فقط اردوگاه ها را محاصره کردند تا فالانژ ها کار خود را انجام دهند.بعد از اشغال بیروت حزب الله متولد شد و مقاومت بر علیه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا را در دستور کار خود قرار داد و عملیات مقاومت بر علیه آنها شروع شد تا در نهایت نیروهای چند ملیتی لبنان را ترک گفتند و اسرائیل هم به جنوب رودخانه لیطانی عقب نشینی کرد و بعد از آن هم به دلیل عملیات پیاپی مقاومت سال 2000 میلادی اعلام کرد که کاملا از لبنان خارج می شود.فالانژ ها که قدرت را در دست داشتند پروسه ای را شروع کردند که می توانست موجب عادی سازی رابطه با اسرائیل شود و به دنبال آن بودند که مسلمانان را به بهانه های مختلف وادار کنند از لبنان کوچ کنند و به جای دیگری بروند اما در سال 1984 میلادی انقلاب 6 فوریه رخ داد و مسلمانان لبنان بر علیه این سیاستمداران کودتا کردند و آنها را از قدرت پایین کشیدند.امروز بسیاری باور دارند که با توجه به سیاستی که همان فالانژ ها در دولت لبنان پیش گرفته اند ممکن است 6 فوریه جدیدی رخ دهد و شاید هم اگر اسرائیل شرایط حمله به لبنان را پیدا نکند به دنبال ان برود که کاری کند درون لبنان جنگ داخلی راه بیافتد.همین چند روز پیش کافی بود یک مزدور چند تیر به سمت این طرف یا آن طرف شلیک کند و چند نفر کشته شوند تا درگیری ها شروع شود و هیچ کاری از دست ارتش و دولت لبنان برای مهار این فتنه بر نیاید.

