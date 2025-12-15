https://spnfa.ir/20251215/قهرمانی-که-دوتا-تیر-خورده-و-اتهامات-به-ایرانی-که-نه-سر-پیاز-است-نه-ته-پیاز-26997696.html

قهرمانی که دوتا تیر خورده و اتهامات به ایرانی که نه سر پیاز است نه ته پیاز

قهرمانی که دوتا تیر خورده و اتهامات به ایرانی که نه سر پیاز است نه ته پیاز

علیرغم اذعان کل جهان به اینکه کارهای اسرائیل در غزه موجب آن شد که فضای نفرت از اسرائیلی ها در سطح جهان به اوج برسد و جان اسرائیلی ها در جای جای جهان در خطر... 15.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

علیرغم اذعان کل جهان به اینکه کارهای اسرائیل در غزه موجب آن شد که فضای نفرت از اسرائیلی ها در سطح جهان به اوج برسد و جان اسرائیلی ها در جای جای جهان در خطر باشد، اسرائیلی ها ایران را متهم به اینکه پشت حمله سیدنی استرالیا است می کنند.این در حالی است که طبق گزارش رسمی استرالیا حمله کنندگان پاکستانی تبار عضو داعش طرفدار گروهی که دشمن قسم خورده ایران و شیعیان هستند بودند.تشکیلات داعش به استناد سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا و ترامپ که امروزه رئیس جمهوری آمریکا است توسط مجامع اطلاعاتی آمریکا ایجاد.می دانید از همه جالب تر چیست، اینکه یک استرالیایی سوری تبار که به دلیل ترس از داعش و جبهه النصره، که آنزمان بر ادلب حکومت می کرده و الأن در سوریه حکومت می کند و رهبر آنها چند وقت پیش در کاخ سفید بود، به استرالیا فرار کرده بود و با دست های خالی اقدام به دستگیری یکی از حمله کنندگان و نجات جان ده ها نفر نمود و فقط به خاطر چهره اش وعلیرغم اینکه دست اش بالا بوده و سلاحی که از تروریست گرفته بود را بر زمین گذاشته بود توسط پلیس استرالیا هدف دو گلوله قرار گرفت.البته ابتدا نتانیاهو اعلام کرده بود که "یک یهودی شجاح اقدام به ناکار کردن تروریست حمله کننده نمود" و بعد که معلوم شد نام طرف "احمد الاحمد" است و به هیچ وجه نمی شود وی را یهودی جا انداخت از او به عنوان فردی که جای یهودیان را نجات داد تشکر کردند.البته هنوز آمار و ارقام دقیقی از کشته ها و زخمی ها و اینکه چند نفر یهودی و یا اسرائیلی بودند وچند نفر غیر یهودی یا اسرائیلی بودند منتشر نشده و برخی مطرح می کنند که تعدادی مسیحی و مسلمان هم در این تیر اندازی کشته و زخمی شدند که حد اقل دو تن از آنها از نیروهای پلیس و مسیحی بودند.میدانید اصل ماجرا چیست؟متاسفانه به دلیل فضای اسلام ستیزی ای که امروزه در غرب راه اقتاده حتی اگر یک مسلمان اقدام به نجات یهودی ها کند مورد تیر اندازی پلیس قرار می گیرد.از سوی دیگر به دلیل کارهایی که دولت اسرائیل بر علیه مردم غزه کرده و خشم جهانیان را بر انگیخته به جای اینکه امنیت اسرائیلی ها تامین شود امروزه امنیت آنها در جهان به خطر افتاده و هر جا که می روند با تهدید های مشابه روبرو می باشند و امروزه جان بسیاری از یهودیانی که حتی شاید مخالف سیاست های دولت نتانیاهو هم باشند در خطر می باشد.جای تاسف دارد که به دلیل بذر فتنه ای که انگلیس صد سال پیش در خاورمیانه کاشته تا به امروز جان هزاران انسان بی گناه از مسلمان تا مسیحی تا یهودی که برای قرن ها به صورت مسالمت آمیز در فلسطین زندگی می کردند به خطر افتاده و امروزه این ماجرا از محدوده قدس و فلسطین خارج شده و به کل جهان سرایت پیدا کرده.آیا وقت آن نرسیده که جهان متحد شود و این ماجرا را یکبار برای همیشه حل کند و بذر فتنه ای که انگلیسی ها کاشته اند را از ریشه در بیاورند؟تا وقتی که جهان حق و حقوق ملت فلسطین برای اینکه مانند دیگر ملت های جهان یک کشور و زندگی داشته باشند را به رسمیت نشناسد و تا زمانی که برخی هنوز فکر می کنند که دوره قتل عام سرخ پوستان در آمریکا و سلب زمین آنها قابل تکرار است این خشونت ها قطعا ادامه پیدا می کند و تاوان آن را فقط افراد بی گناه می دهند.

