بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان

در این نشست مسئولیت جامعه بین المللی برای رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های افغانستان را مورد تاکید قرار دادند. 15.12.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بعلاوه روسیه در تاریخ 23 آذرماه 1404 (14 دسامبر 2025) در تهران برگزار شد. کشورهای حاضر در این نشست با توجه به اهمیت کنشگری منطقه برای حل و فصل موضوعات خود، آخرین تحولات افغانستان را بررسی و درخصوص موارد زیر توافق نمودند:همگرایی منطقه ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش های موجود از جمله برخی موضوعات مرتبط با افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.بر تقویت ثبات در افغانستان تاکید و آمادگی خود را برای کمک به حصول آن در صورت اعلام نیاز توسط طرف افغان اعلام نمودند.با تاکید بر اهمیت استمرار روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان با هدف بهبود معیشت مردم آن کشور، ضرورت ادغام این کشور در روندهای سیاسی و اقتصادی منطقه را مورد اشاره قرار دادند.با بیان نگرانی های امنیتی، آمادگی خود را برای کمک به افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان اعلام و تاکید نمودند.مسئولیت جامعه بین المللی برای رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.با هرگونه تلاش کشورهای خارجی برای حضور نظامی در افغانستان مخالفت نمودند.بر مسئولیت کشورهایی که عامل وضعیت امروز افغانستان هستند برای کمک به بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی آن بدون تبدیل آن به اهرم سیاسی تاکید نمودند.از سازمان های بین المللی خواستند از بازگشت اتباع افغانستان از کشورهای همسایه به کشور خود حمایت نموده و شرایط را برای بازگشت عزتمندانه آنها فراهم نمایند.از همه تلاش‌هایی که برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان در جریان است حمایت نموده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت این تلاش‌ها اعلام نمودند. در عین حال از هر دو کشور خواستند به میز مذاکره بازگشته و مشکلات فی‌مابین را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل نمایند.توافق نمودند پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در اسرع وقت در عشق آباد – ترکمنستان برگزار گردد.از آمادگی پاکستان برای برگزاری دومین دور نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در ماه مارس سال آینده در اسلام آباد استقبال کردند.

