ایران مطمئن ترین هاب ترانزیتی است

بسیاری پرس و جو می کنند که قبل از نفت در آمد امپراتوری ایران از چه طریقی تامین می شده؟اصل درآمد ایران به صورت تاریخی از طریق مالیات بر ترانزیت کالای عبوری از خاک خود بوده.امپراتوری ایران همیشه مطمئن ترین هاب تجاری شرق و غرب و همچنین شمال جنوب بوده.طی پنج شش قرن اخیر اروپایی ها مخصوصا انگلیسی ها بسیار تلاش کردند که مسیرهایی را پیدا کنند تا مجبور نشوند به ایران مالیات ترانزیت کالا بدهند و حتی در مواردی برخی تلاش کردند سرزمین ایران را برای همین هدف اشغال کنند.حتی معروف است که پتر بزرگ روسیه به وارثان خود توصیه کرده که به هر قیمتی شده مسیر رسیدن به خلیج فارس را حفظ کنند.به هر حال امروزه هم اگر ایران بتواند به سرعت مسیر های تجاری شمال جنوب و شرق به غرب را باز کند و مجددا به هاب تجارت جهانی تبدیل شود می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را حل کند.بحث ترانزیت کالا فقط بحث دریافت عوارض از این ترانزیت نیست بلکه بسیاری از مشاغل دیگر هستندکه در کنار این ترانزیت کالا می توانند سود ببرند.قطعا یکی از مسایل بسیار مهمی که در سفر آقای پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان و دیدار او با رهبر روسیه و رهبران دیگر کشورهای منطقه مطرح شده راه اندازی سریعتر این مسیر ها می باشد.متاسفانه مشکل در این است که بسیاری متوجه نیستند که برخی هزینه ها مثل هزینه های زیر بنایی که می تواند در آینده برای کشور سود آور باشد، ضروری و لازم هستند و به هر قیمتی شده باید این هزینه ها انجام شود.از بحث اتصال راه آهن های شمال جنوب و شرق وغرب گرفته تا راه اندازی ایران رود و اتصال دریای مازندران به خلیج فارس و دریای عمان، اینها پروژه هایی هستند که اگر برقرار گردند می توانند موجب آن شوند که حتی تحریم ها دیگر بر ایران اثر نداشته باشد چون نقل و انتقال کالا و تجارت با تحریم ها کار ندارد با مسیر های ارزانتر و امن تر کار دارد.

