https://spnfa.ir/20251215/اوکراین-از-عضویت-در-ناتو-صرف-نظر-خواهد-کرد-26993493.html

اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد

اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد

اسپوتنیک ایران

زلنسکی روز یکشنبه برای مذاکرات فشرده در مورد یک آتش‌بس احتمالی و چارچوب صلح وارد آلمان شد. 15.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-15T15:16+0330

2025-12-15T15:16+0330

2025-12-15T15:16+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0e/26979661_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1fb0087905a207eeef89a425c1787f79.jpg

شاید اگر کشورهای غربی به تعهدات خود در مقابل روسیه پایبند بودند و تلاش نمی کردند ناتو را بر علیه روسیه به شرق گسترش دهند و همچنین زلنسکی به دنبال ماجراجویی برای محقق نمودن منافع غرب نمی رفت و منافع مردم اوکراین را مد نظر قرار می داد کار به اینجا نمی کشید که ده ها هزار نفر جانشان را از دست دهند و در نهایت زلنسکی اعلام کند که : " اوکراین حاضر است از مطالبات دیرینه خود برای عضویت در ناتو صرف نظر کند".لطیفی می گفت نه تورا به خدا بیا و عضو ناتو شد.به نظر می رسد امروزه آمریکایی ها به زلنسکی و دیگر کشورهای اروپایی گوشزد کرده اند که مجبور هستند واقعیت های روی زمین را بپذیرند و در رویای شکست روسیه نباشند.استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "نمایندگان در مورد طرح 20 ماده‌ای صلح، دستور کارهای اقتصادی و موارد دیگر، بحث‌های گسترده ای انجام دادند. پیشرفت زیادی حاصل شد و آنها فردا صبح (دوشنبه) دوباره ملاقات خواهند کرد".استیو ویتکاف و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان نمایندگان آمریکا با رستم عمروف دبیر شورای امنیت و آندری گناتوف رئیس ستاد کل ارتش اوکراین به عنوان نمایندگان اوکراین ملاقات کردند.فردریش مرتس صدراعظم آلمان پس از یک سخنرانی کوتاه، اتاق جلسه را ترک کرد.این درحالیست که زلنسکی روز یکشنبه برای مذاکرات فشرده در مورد یک آتش‌بس احتمالی و چارچوب صلح وارد آلمان شد.زلنسکی روز شنبه گفته بود :"مقام‌های این کشور در تلاش هستند تا صلحی شرافتمندانه برای اوکراین تضمین شود".البته قبل تر هم گفته بود که وی و همدستانش سر دو راهی قرار گرفته اند دوراهی "انتخاب شرف و یا آمریکا"، و به نظر می رسد آنها آمریکا را انتخاب کرده اند چون آن طرف را که از اول از دست داده بودند.به هر حال به نظر می رسد امروزه اروپایی ها هم سر همان دو راهی قرار گرفته اند و مجبور می باشند آمریکا را انتخاب کنند.منطق روی زمین هم همین را می گوید و احتمالا در آینده سیاست مدارانی که منافع مردم اروپا را زیر پا گذاشتند مجبور باشند در قبال مردم اروپا پاسخگو باشند که چرا کشورهای اروپایی را وارد چنین دردسری کردند و پول مالیات دهندگان اروپایی که باید برای رفاه حال مردم اروپا خرج می شد را خرج اوکراین و باند مافیایی ای کردند که تحقیقات اولیه خود دادستانی اوکراین نشان می دهد بخض اعظم این پولها توسط مافیای حاکم بر اوکراین به سرقت رفته.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران