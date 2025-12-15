ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251215/اوکراین-از-عضویت-در-ناتو-صرف-نظر-خواهد-کرد-26993493.html
اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد
اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد
اسپوتنیک ایران
زلنسکی روز یکشنبه برای مذاکرات فشرده در مورد یک آتش‌بس احتمالی و چارچوب صلح وارد آلمان شد. 15.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-15T15:16+0330
2025-12-15T15:16+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0e/26979661_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1fb0087905a207eeef89a425c1787f79.jpg
شاید اگر کشورهای غربی به تعهدات خود در مقابل روسیه پایبند بودند و تلاش نمی کردند ناتو را بر علیه روسیه به شرق گسترش دهند و همچنین زلنسکی به دنبال ماجراجویی برای محقق نمودن منافع غرب نمی رفت و منافع مردم اوکراین را مد نظر قرار می داد کار به اینجا نمی کشید که ده ها هزار نفر جانشان را از دست دهند و در نهایت زلنسکی اعلام کند که : " اوکراین حاضر است از مطالبات دیرینه خود برای عضویت در ناتو صرف نظر کند".لطیفی می گفت نه تورا به خدا بیا و عضو ناتو شد.به نظر می رسد امروزه آمریکایی ها به زلنسکی و دیگر کشورهای اروپایی گوشزد کرده اند که مجبور هستند واقعیت های روی زمین را بپذیرند و در رویای شکست روسیه نباشند.استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "نمایندگان در مورد طرح 20 ماده‌ای صلح، دستور کارهای اقتصادی و موارد دیگر، بحث‌های گسترده ای انجام دادند. پیشرفت زیادی حاصل شد و آنها فردا صبح (دوشنبه) دوباره ملاقات خواهند کرد".استیو ویتکاف و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان نمایندگان آمریکا با رستم عمروف دبیر شورای امنیت و آندری گناتوف رئیس ستاد کل ارتش اوکراین به عنوان نمایندگان اوکراین ملاقات کردند.فردریش مرتس صدراعظم آلمان پس از یک سخنرانی کوتاه، اتاق جلسه را ترک کرد.این درحالیست که زلنسکی روز یکشنبه برای مذاکرات فشرده در مورد یک آتش‌بس احتمالی و چارچوب صلح وارد آلمان شد.زلنسکی روز شنبه گفته بود :"مقام‌های این کشور در تلاش هستند تا صلحی شرافتمندانه برای اوکراین تضمین شود".البته قبل تر هم گفته بود که وی و همدستانش سر دو راهی قرار گرفته اند دوراهی "انتخاب شرف و یا آمریکا"، و به نظر می رسد آنها آمریکا را انتخاب کرده اند چون آن طرف را که از اول از دست داده بودند.به هر حال به نظر می رسد امروزه اروپایی ها هم سر همان دو راهی قرار گرفته اند و مجبور می باشند آمریکا را انتخاب کنند.منطق روی زمین هم همین را می گوید و احتمالا در آینده سیاست مدارانی که منافع مردم اروپا را زیر پا گذاشتند مجبور باشند در قبال مردم اروپا پاسخگو باشند که چرا کشورهای اروپایی را وارد چنین دردسری کردند و پول مالیات دهندگان اروپایی که باید برای رفاه حال مردم اروپا خرج می شد را خرج اوکراین و باند مافیایی ای کردند که تحقیقات اولیه خود دادستانی اوکراین نشان می دهد بخض اعظم این پولها توسط مافیای حاکم بر اوکراین به سرقت رفته.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0e/26979661_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_9dcbb17b7ea9507a5f4473f6ebd24c3b.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد

15:16 15.12.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد
اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر خواهد کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.12.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
- اسپوتنیک ایران
دکتر عماد آبشناس
تمام مقالات
زلنسکی روز یکشنبه برای مذاکرات فشرده در مورد یک آتش‌بس احتمالی و چارچوب صلح وارد آلمان شد.
شاید اگر کشورهای غربی به تعهدات خود در مقابل روسیه پایبند بودند و تلاش نمی کردند ناتو را بر علیه روسیه به شرق گسترش دهند و همچنین زلنسکی به دنبال ماجراجویی برای محقق نمودن منافع غرب نمی رفت و منافع مردم اوکراین را مد نظر قرار می داد کار به اینجا نمی کشید که ده ها هزار نفر جانشان را از دست دهند و در نهایت زلنسکی اعلام کند که : " اوکراین حاضر است از مطالبات دیرینه خود برای عضویت در ناتو صرف نظر کند".
لطیفی می گفت نه تورا به خدا بیا و عضو ناتو شد.
به نظر می رسد امروزه آمریکایی ها به زلنسکی و دیگر کشورهای اروپایی گوشزد کرده اند که مجبور هستند واقعیت های روی زمین را بپذیرند و در رویای شکست روسیه نباشند.
استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "نمایندگان در مورد طرح 20 ماده‌ای صلح، دستور کارهای اقتصادی و موارد دیگر، بحث‌های گسترده ای انجام دادند. پیشرفت زیادی حاصل شد و آنها فردا صبح (دوشنبه) دوباره ملاقات خواهند کرد".
استیو ویتکاف و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان نمایندگان آمریکا با رستم عمروف دبیر شورای امنیت و آندری گناتوف رئیس ستاد کل ارتش اوکراین به عنوان نمایندگان اوکراین ملاقات کردند.
فردریش مرتس صدراعظم آلمان پس از یک سخنرانی کوتاه، اتاق جلسه را ترک کرد.
این درحالیست که زلنسکی روز یکشنبه برای مذاکرات فشرده در مورد یک آتش‌بس احتمالی و چارچوب صلح وارد آلمان شد.
زلنسکی روز شنبه گفته بود :"مقام‌های این کشور در تلاش هستند تا صلحی شرافتمندانه برای اوکراین تضمین شود".
البته قبل تر هم گفته بود که وی و همدستانش سر دو راهی قرار گرفته اند دوراهی "انتخاب شرف و یا آمریکا"، و به نظر می رسد آنها آمریکا را انتخاب کرده اند چون آن طرف را که از اول از دست داده بودند.
به هر حال به نظر می رسد امروزه اروپایی ها هم سر همان دو راهی قرار گرفته اند و مجبور می باشند آمریکا را انتخاب کنند.
منطق روی زمین هم همین را می گوید و احتمالا در آینده سیاست مدارانی که منافع مردم اروپا را زیر پا گذاشتند مجبور باشند در قبال مردم اروپا پاسخگو باشند که چرا کشورهای اروپایی را وارد چنین دردسری کردند و پول مالیات دهندگان اروپایی که باید برای رفاه حال مردم اروپا خرج می شد را خرج اوکراین و باند مافیایی ای کردند که تحقیقات اولیه خود دادستانی اوکراین نشان می دهد بخض اعظم این پولها توسط مافیای حاکم بر اوکراین به سرقت رفته.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала