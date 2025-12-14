https://spnfa.ir/20251214/چرا-حزب-الله-حاضر-به-تحویل-سلاح-خود-نیست-26976051.html

چرا حزب الله حاضر به تحویل سلاح خود نیست؟

در صورت ورود تکفیری ها به لبنان احتمال راه افتادن یک قتل عام مذهبی بسیار زیاد می باشد. 14.12.2025, اسپوتنیک ایران

اخیرا شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشته: "آسمان به زمین بیاید حزب الله سلاح خود را تحویل نخواهد داد".این در حالی است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها اصرار دارند کاری را که از طریق نظامی نتوانستند انجام دهند از طریق سیاسی انجام دهند و با فشار های سیاسی بر لبنان دولت این کشور را وادار کنند حزب الله را خلع سلاح کند.توم باراک نماینده ویژه ترامپ و سفیر آمریکا در ترکیه حتی تهدید کرده که اگر این اتفاق رخ ندهد و مقاومت لبنان خلع سلاح نشود احتمال آن وجود دارد تا سوریه لبنان را ضمیمه کند.حتی بحث هایی در رسانه ها در باره اینکه آمریکایی ها به سوریه پیشنهاد داده اند تا لبنان را در قبال جنوب سوریه و جولان بگیرند مطرح شده.البته در این باره آنچه مطرح می باشد این است که اسرائیل جنوب لبنان تا رودخانه لیطانی و جنوب سوریه را تصرف کند و تکفیری های سوریه بخش های دیگر لبنان را تصرف کنند.در صورتی که اختیار تکفیری های سوریه دست آمریکا و اسرائیل نبود بعید به نظر می آید باراک چنین حرف هایی را با اطمینان بزند.حزب الله درچند نوبت سلاح های خود را به ارتش لبنان تحویل داد مشروط بر اینکه ارتش لبنان این سلاح ها را برای خودش نگه دارد اما آمریکایی ها اصرار داشتند که سلاح ها باید نابود شود وحتی در دست ارتش لبنان باقی نمانند تا این ارتش نتواند در صورت وقوع حمله احتمالی به لبنان از مردم این کشور دفاع کند.طبق آنچه در عراق و سوریه مشاهده کردیم در صورت ورود تکفیری ها به لبنان احتمال راه افتادن یک قتل عام مذهبی بسیار زیاد می باشد، دقیقا مشابه آنچه توسط داعش در شمال غرب عراق و شمال شرق سوریه رخ داد و آنها شیعیان را قتل عام کردند و غیر مسلمانان را به عنوان برده خرید و فروش کردند.به این دلیل این فقط شیعیان نیستند که اصرار دارند حزب الله باید سلاح خود را حفظ کند بلکه حتی بسیاری مسیحیان این کشور که طرفدار جبهه مقاومت هستند اصرار دارند تا زمانی که یک توافق اصولی که بتواند موجودیت لبنان و امنیت مردم این کشور را تامین کند وتضمین های لازم برای لبنان به همراه داشته باشد منطقی نیست که لبنانی ها سلاح هایی را که در اختیار دارند از دست بدهند و در واقع این سلاح برای حفظ موجودیت لبنان و امنیت مردم این کشور حیاتی است، آن هم در شرایطی که هم از جنوب اسرائیل این کشور را تهدید به حمله نظامی می کند و هم از سمت شرق و شمال تکفیری ها مترصد ضعیف شدن لبنانی ها برای حمله به این کشور هستند.

