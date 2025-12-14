https://spnfa.ir/20251214/حادثه-ای-تاسف-بار-جدید-برای-یهودیان-که-می-شد-اتفاق-نیافتد-26977919.html

حادثه ای تاسف بار جدید برای یهودیان که می شد اتفاق نیافتد

امروز یک حادثه تاسف بار در شهر سیدنی استرالیا رخ داد که طبق گزارش ها حدود یکصد تن در این حادثه مصدوم شدند که ده نفر آنها ظاهرا کشته شده اند. 14.12.2025, اسپوتنیک ایران

امروز یک حادثه تاسف بار در شهر سیدنی استرالیا رخ داد که طبق گزارش ها حدود یکصد تن در این حادثه مصدوم شدند که ده نفر آنها ظاهرا کشته شده اند.حادثه در حین برگزاری جشن حانوکای یهودی رخ داد و اکثریت کشته شده ها و زخمی شده ها احتمالا یهودی باشند.استرالیا چند ماه قبل رابطه سیاسی خود با ایران را قطع کرد و سفیر ایران را از این کشور اخراج کرد و بهانه این بود که ایران درحال برنامه ریزی برای انجام عملیات بر علیه اسرائیلی ها در استرالیا است.بهانه ای که هیچ وقت مستندات آن فاش نشد و صحت و سقم آن بررسی نشد و هیچ دادگاه صالحه در باره آن اظهار نظر نکرده بود و فقط بر مبنای برخی ادعاهای دروغ برخی از افراد که برای پناهندگی حاضر می باشند مادر خود را هم بفروشند بوده.سالها است دولت استرالیا و دولت های دیگر غربی کلا رویکرد خصمانه بر علیه ایران اتخاذ کرده اند که همه اش بر اساس ادعاهای دروغ بر علیه این کشور می باشد.به صورت تاریخی امن ترین مکان برای یهودی ها در جهان ایران بوده و هست و هیچ وقت یهودی ها در تاریخ هیچ مشکلی با ایرانی ها نداشته اند و حتی درتاریخ آنها ذکر شده که ایرانی ها حد اقل دو بار یهودیان را نجات داده اند.اما خوب هیچ وقت از ایرانی ها قدر دانی نشده.هیچ وقت یهودی ها در ایران جدا از دیگر مردمان ایران نبوده اند و همیشه ایرانی ها انها را بخشی از خود می دانستند، رفتاری که در هیچ کشوری از دنیا با آنها نشده و هر جای یهودی ها حضور داشتند یا شهروند درجه دو به حساب می آمدند یا با آنها رفتاری خصومت وار انجام شده.جالب اینکه دومین مکانی که یهودی ها همیشه راحت در آنجا می توانستند زندگی کنند همان فلسطین بوده و هیچ وقت مردم فلسطینی با یهودی ها دشمنی نداشتند بلکه این کشورهای دیگر بودند که وقتی به این سرزمین حمله می کردند با یهودی ها برخورد خصمانه داشتند.به هر حال بحث شرایط خصمانه ای که امروزه در سطح جهان بر علیه اسرائیلی ها وجود دارد به دلیل رفتاری است اسرائیل طی دو سه سال اخیر بر علیه مردم غزه انجام داده و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که این رفتار اسرائیلی ها در نهایت موجب آن می شود که جان اسرائیلی ها در جای جای جهان در خطر باشد و بسیاری به دنبال انتقام از آنها باشند.نمی توان توقع داشت که اسرائیلی ها حدود یکصد هزار نفر را در غزه بکشند و دویست هزار نفر مجروح شوند و خانه و کاشانه مردم را با خاک یکسان کنند و از میان اینها چند نفری به دنبال انتقام نباشند.به هر حال اینهایی که کشته شده اند هم درون فلسطین و هم خارج فلسطین اقوام و عزیزانی دارند که به دنبال انتقام خون آنها هستند و قطعا اینها از هر فرصتی برای انتقام استفاده خواهند کرد.تنها راهی که می توان تصور کرد صلح و آرامش در منطقه برقرار می گردد و حتی یهودیها شاید بتوانند امنیت داشته باشند این است که ماجرای فلسطین حل شود و فلسطینیها حق و حقوق خود را دریافت کنند و صلحی پایدار میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها برقرار گردد.این صلح به هر ترتیبی می خواهد باشد، امروزه شاید برای اسرائیلی ها بیش از فلسطینی ها مهم باشد چون اگر حق و حقوق فلسطینی ها اعطا نشود قطعا خشونت های مشابه آنچه امروزه در استرالیا رخ داد می تواند در جاهای دیگر جهان هم رخ بدهد و این ماجرا هیچ ربطی به ایران و دیگر کشورها ندارد، فقط و فقط مبروط به کردار حکومت های اسرائیل است.

