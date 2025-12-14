https://spnfa.ir/20251214/تاریخ-را-ورق-بزنید-تا-ببینید-چرا-کشورها-اشغال-شدند-و-رهبران-سرنگون-شدند-26965821.html

تاریخ را ورق بزنید تا ببینید چرا کشورها اشغال شدند و رهبران سرنگون شدند

14.12.2025

بسیار پیش می آید که با برخی هم صحبت می شویم و آنها تحت تاثیر القاءات رسانه ای دشمن اظهار می دارند :"اگر ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر نداده بود اصلا کسی کاری به کار ایران نداشت و اصلا به ایران حمله نمی کردند و...".برخی هم باور دارند که باید رفت و با کدخدا (آمریکا) توافق کرد و بعد کد خدا دست از سر ما بر می دارد.حتی بعضی ها هم این روزها می گویند اگر ایران دشمنی خود با اسرائیل را کنار بگذارد دیگر کسی کاری به کار ایران ندارد.و....مگر مصدق شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می داد؟مگر مصدق پس از ملی سازی صنعت نفت نرفت بست در آمریکا نشست و با مقامات سیاسی و اقتصادی و... مذاکره کرد و به آنها پیشنهاد داد که به جای انگلیس آمریکایی ها بیایند صنعت نفت ایران را دست بگیرند و فقط منصفانه با ایرانی ها تعامل کنند و حق شان را بدهند؟مگر مصدق با اسرائیل دشمنی کرده بود؟مگر آنزمان ایران اسرائیل را به صورت دو فاکتو اما در واقع به عنوان اولین کشور مسلمان به رسمیت نشناخته بود و ...پس چرا بر علیه مصدق کودتا کردند و او را سرنگون کردند؟اصلا این به کنار.مگر امروزه ونزولا شعار مرگ بر آمریکا و یا مرگ بر اسرائیل سر می دهد؟مگر قذافی در لیبی حاضر نشد کل پیچ های برنامه هسته ای خود را باز کند و به حساب خود بار کشتی کند و به آمریکا بفرستد و موشک های لیبی را نابود کند وحتی به تونی بلر و برلوسکونی و نیکولا سارکوزی پول داد تا خرج انتخابات کنند و همین الأن که داریم صحبت می کنیم سارکوزی به خاطر پولهایی که از قذافی گرفت در فرانسه محکوم شده؟پس چرا همان فرانسه و انگلیس و ایتالیا که توافقنامه دفاع مشترک با لیبی امضا کرده بودند اولین کشورهایی بودند که به لیبی حمله کردند؟اگر بخواهم بشمرم می توان صدها مورد را شمرد که هیچ کدام نه مرگ بر آمریکا میگفتند ونه مرگ بر اسرائیل ولی همه سرنگون شدند و سرزمین آنها غارت شد.بحث در آن شعارها نیست، بحث در این است که برخی کشورها منابع خدادادی دارند و این منابع چشم غاصبان را سرخ می کند و آنها دنبال آن منابع خدادادی هستند.بهانه آوردن برای حمله به کشورهای دیگر بسیار راحت است و دیدیم که به بهانه تسلیحات کشتار جمعی به عراق حمله کردند و دویست هزار عراقی را کشتند و در نهایت گفتند گزارش ها دروغ بود.یا به افغانستان حمله کردند تا القاعده را نابود کنند و انتقام 11 سپتامبر را بگیرند اما در نهایت معلوم شد که هدف معادن نایاب افغانستان بود و نه فقط القاعده را نابود نکردند بلکه آن را فربه تر کردند.مگر نگفتند که می خواهند با تولید مواد مخدر مقابله کنند وکشت خشخاش در افغانستان را از بین ببرند؟همین هفته گذشته بود که سندی از محرمانه بودن خارج شد که نشان می داد سیا با استفاده از هواپیماهای C130آمریکایی پروژه ده ساله ای برای پخش بذر خشخاش در سرتاسر افغانستان را اجرا می کرد و بعد که سند فاش شد گفتند این بذرهای جهش یافته بود که بی کیفیت بود و هدف این بود که مزارع را تخریب کنند و بذر خشخاش افغانستان را از بین ببرند.اما اینگونه نبود بلکه تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از بیست سال چهل برابر شد و معلوم شد که مافیاهای مواد مخدر آمریکایی کنترل این تجارت را دست گرفته اند.مشکل ایران در این است که منابع خدادادی زیادی دارد و به این دلیل بسیاری در رصد اشغال آن و سرقت این منابع خدادادی می باشند.

