https://spnfa.ir/20251214/آیا-غربی-ها-می-توانند-پول-روسیه-را-مصادره-کنند-26982555.html

آیا غربی ها می توانند پول روسیه را مصادره کنند؟

آیا غربی ها می توانند پول روسیه را مصادره کنند؟

اسپوتنیک ایران

پاسخ سوال تیتر مقاله قطعا "بله" است "اما". 14.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-14T22:44+0330

2025-12-14T22:44+0330

2025-12-14T22:39+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/03/09/10370280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fdb82beeca27fce96a5234ead01064f.jpg

بله اگر تصمیم بگیرند مصادره کنند شاید بتوانند اما به این راحتی ها هم نیست.روسیه حدود دویست ملیارد دلار پول در بانک های غربی دارد که در حال حاضر این پولها بلوکه شده.از ابتدای انقلاب در ایران تا به حال ملیاردها دلار از دارایی های ملت ایران توسط کشورهای غربی به بهانه های مختلف بلوکه شده اما هیچ وقت مصادره نشده.چرا؟اگر به ارزش پولهای ایران ابتدای انقلاب حدود 47 سال پیش فقط در ایالات متحده به بهانه اشغال سفارت آمریکا درتهران بلوکه شد را توجه کنید طبق برخی آمار حدود ده ملیارد دلار بوده و در آن زمان اونس طلا چیزی حدود 135 دلار بود یعنی حدود 75 هزار اونس طلا.امروزه اونس طلا چیزی حدود 4350 دلار است یعنی حدود 32 برابر و ارزش پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا بدون احتساب سود پولها چیزی حدود 320 ملیارد دلار می باشد و اگر همین الآن به یکباره آمریکا تصمیم بگیرد تحریم ها را رفع کند و پولها را به ایران پس دهد آمریکا 310 ملیارد دلار از بلوکه کردن این پولها سود کرده.اما در صورتی که این پولها را مصادره می کردند عملا اعتماد به سیستم بانکی آمریکا از طرف دیگر کشورها از بین می رفت و دیگر کسی جرئت نمیکرد پول خود را در بانک های آمریکا قرار دهد و این بسیار به ضرر آمریکا و سیستم بانکی آن تمام می شد.ماجرای روسیه و کشورهای اروپایی هم همینطور است.عملا آنچه برای بانکهای اروپایی مهم است اعتبار می باشد، این اعتبار از دولت ها با ارزش تر است و بانکداران اروپایی حاضر می باشند برای حفظ این اعتبار دولت ها را سرنگون کنند و یا حتی شخصیت های سیاسی را ترور کنند، امری که بارها در تاریخ رخ داده.معمولا کشورها مبالغی و یا بخش هایی از صادرات خود به کشورهای دیگر را نزد آن کشورها سپرده گذاری می کنند برای اینکه زمانی که می خواهند از آن کشور کالایی بخرند نیاز به نقل وانتقالات مالی نباشد و راحت درون آن کشور بتوانند پولها را جا به جا کنند و در واقع بقای این پولها در بانک های کشور مقابل بسیار مهم است و به نوعی اعتبار برای رابطه تجاری کشورها به حساب می آید.در برخی موارد کشورها کشور ثالثی را به عنوان امین و یا ضامن اعتباری انتخاب می کنند و پولهای خود را در آن کشورها قرار می دهند.معمولا سوئیس، دبی، لوکسامبورگ، بلژیک، لندن، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، کوالالامپور و نیویورک و... این نقش را بازی می کنند و بسیار برای سیستم های بانکی مهم است که اعتبار آنها حفظ شود.همین که پولهای روسیه نزد این بانک ها بلوکه شده آنها دارند سود زیادی کسب می کنند.اگر فقط سود بانکی دویست ملیارد دلار را حساب کنیم بر مبنای 6% سود فدرال رزرو آمریکا می شود سالی حدود 12 ملیارد دلار.یعنی عملا طی سه سال بلوکه شدن این پولها اینها مفتی مفتی چیزی حدود 36 ملیارد دلار سود کرده اند تازه ارزش افزوده را حساب نکنیم.اما در صورتی که به هر دلیلی این پولها مصادره شود عملا این امر موجب هراس دیگر کشورها و از بین رفتن اعتبار بانک های کشورهای مصادره کننده می شود و کشورهای دیگر همه به سرعت پولهای خود را از بانکهای این کشورها خارج خواهند کرد.علاوه بر آن معمولا آن کشورها هم اموال و دارایی هایی درخاک روسیه در اختیار دارند که این امر این مجوز را به روسیه می دهد که آن اموال را مصادره کنند.همچنین می توان گفت بحث آزاد سازی پولهای بلوکه شده و یا حتی اگر مصادره شود هم می تواند به یکی از گره های حل بحران اوکراین تبدیل شود که در نهایت اگر این کشورها بخواهند به توافقی با روسیه برسند مجبور می باشند این پولها را آزاد کنند و حتی ممکن است روسیه ضرر و زیان هم مطالبه کند.پس میتوان گفت می توانند مصادره کنند اما نه به این راحتی ها که برخی تصور می کنند و راحت هم از گلوی آنها پایین نمی رود چون بعدا روسیه می تواند از گلوی آنها پولها را بیرون بکشد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60