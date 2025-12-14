ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251214/آمریکا-باید-پاسخگوی-تبعات-فاجعهبار-در-غرب-آسیا-باشد-26972031.html
آمریکا باید پاسخگوی تبعات فاجعه‌بار در غرب آسیا باشد
آمریکا باید پاسخگوی تبعات فاجعه‌بار در غرب آسیا باشد
اسپوتنیک ایران
اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد و صرفاً اعمال قوه قاهره و قلدر مآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است. 14.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-14T12:00+0330
2025-12-14T12:00+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/07/26846083_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_896ef949cdef95744cae134b0b698903.jpg
شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری هفتگی خود حرف‌هایی که نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه زده خیلی سریع و شفاف اعتراف به رویکرد مبتنی بر مداخله گرایی آمریکا در منطقه و در سایر کشورها است.این اعتراف ضمن اینکه نشان دهنده شکست این سیاست است، در عین حال نشانگر این واقعیت است که این سیاست شکست خورده و چه تبعات و پیامدهای وحشتناکی برای کشورهای درگیر داشته.آمریکا باید بخاطر مداخلاتی که در منطقه ما مرتکب شده و جان میلیون‌ها انسان از دست رفت پاسخگو باشد.سند امنیت ملی آمریکا گواه این است که تنها دغدغه آمریکا در منطقه غرب آسیا اطمینان از سیطره رژیم صهیونیستی است.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام آمریکا علیه نفتکش ونزوئلا را مصداق دزدی دریایی و قلدرمآبی در نظام بین‌الملل دانست و بیان کرد: یکی از کارهایی که آمریکایی انجام می‌دهند، مبنا مبناتراشی برای اقدامات خلاف در سطح بین‌المللی است.اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد و صرفاً اعمال قوه قاهره و قلدر مآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است.اینکه شما استناد بکنید به قوانین داخلی برای ارتکاب یک جرم بین‌المللی به هیچ عنوان مشروعیت دهنده به آم اقدام نیست.اقدام آمریکا مصداق باقی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا است.اگر این قانون شکنی تبدیل به روند شود، همه کشورها و کل جامعه بین المللی از آن متضرر می‌شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/07/26846083_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_f591078bff058e9b88b303e7bd7ca889.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

آمریکا باید پاسخگوی تبعات فاجعه‌بار در غرب آسیا باشد

12:00 14.12.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر بقایی خطاب به کشورهای اروپایی: هر آنچه را برای خود نمی‌پسندید، برای دیگران هم نپسندید
بقایی خطاب به کشورهای اروپایی: هر آنچه را برای خود نمی‌پسندید، برای دیگران هم نپسندید - اسپوتنیک ایران , 1920, 14.12.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد و صرفاً اعمال قوه قاهره و قلدر مآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است.
شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری هفتگی خود حرف‌هایی که نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه زده خیلی سریع و شفاف اعتراف به رویکرد مبتنی بر مداخله گرایی آمریکا در منطقه و در سایر کشورها است.
این اعتراف ضمن اینکه نشان دهنده شکست این سیاست است، در عین حال نشانگر این واقعیت است که این سیاست شکست خورده و چه تبعات و پیامدهای وحشتناکی برای کشورهای درگیر داشته.
آمریکا باید بخاطر مداخلاتی که در منطقه ما مرتکب شده و جان میلیون‌ها انسان از دست رفت پاسخگو باشد.
سند امنیت ملی آمریکا گواه این است که تنها دغدغه آمریکا در منطقه غرب آسیا اطمینان از سیطره رژیم صهیونیستی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام آمریکا علیه نفتکش ونزوئلا را مصداق دزدی دریایی و قلدرمآبی در نظام بین‌الملل دانست و بیان کرد: یکی از کارهایی که آمریکایی انجام می‌دهند، مبنا مبناتراشی برای اقدامات خلاف در سطح بین‌المللی است.
اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد و صرفاً اعمال قوه قاهره و قلدر مآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است.
اینکه شما استناد بکنید به قوانین داخلی برای ارتکاب یک جرم بین‌المللی به هیچ عنوان مشروعیت دهنده به آم اقدام نیست.
اقدام آمریکا مصداق باقی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا است.
اگر این قانون شکنی تبدیل به روند شود، همه کشورها و کل جامعه بین المللی از آن متضرر می‌شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала