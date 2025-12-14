https://spnfa.ir/20251214/آمریکا-باید-پاسخگوی-تبعات-فاجعهبار-در-غرب-آسیا-باشد-26972031.html

آمریکا باید پاسخگوی تبعات فاجعه‌بار در غرب آسیا باشد

آمریکا باید پاسخگوی تبعات فاجعه‌بار در غرب آسیا باشد

اسپوتنیک ایران

اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد و صرفاً اعمال قوه قاهره و قلدر مآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است. 14.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-14T12:00+0330

2025-12-14T12:00+0330

2025-12-14T12:00+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/07/26846083_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_896ef949cdef95744cae134b0b698903.jpg

شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری هفتگی خود حرف‌هایی که نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه زده خیلی سریع و شفاف اعتراف به رویکرد مبتنی بر مداخله گرایی آمریکا در منطقه و در سایر کشورها است.این اعتراف ضمن اینکه نشان دهنده شکست این سیاست است، در عین حال نشانگر این واقعیت است که این سیاست شکست خورده و چه تبعات و پیامدهای وحشتناکی برای کشورهای درگیر داشته.آمریکا باید بخاطر مداخلاتی که در منطقه ما مرتکب شده و جان میلیون‌ها انسان از دست رفت پاسخگو باشد.سند امنیت ملی آمریکا گواه این است که تنها دغدغه آمریکا در منطقه غرب آسیا اطمینان از سیطره رژیم صهیونیستی است.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام آمریکا علیه نفتکش ونزوئلا را مصداق دزدی دریایی و قلدرمآبی در نظام بین‌الملل دانست و بیان کرد: یکی از کارهایی که آمریکایی انجام می‌دهند، مبنا مبناتراشی برای اقدامات خلاف در سطح بین‌المللی است.اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد و صرفاً اعمال قوه قاهره و قلدر مآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است.اینکه شما استناد بکنید به قوانین داخلی برای ارتکاب یک جرم بین‌المللی به هیچ عنوان مشروعیت دهنده به آم اقدام نیست.اقدام آمریکا مصداق باقی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا است.اگر این قانون شکنی تبدیل به روند شود، همه کشورها و کل جامعه بین المللی از آن متضرر می‌شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران