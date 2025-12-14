https://spnfa.ir/20251214/آزاد-سازی-واردات-می-تواند-جلوی-افزایش-قیمت-ها-را-بگیرد-26975672.html

آزاد سازی واردات می تواند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد

امروزه بسیاری از ایرانیان پولهایی را در خارج کشور دارند. 14.12.2025, اسپوتنیک ایران

اخیرا خبری منتشر شد که ظاهرا ابلاغیه ای به گمرکات ارسال شده که واردات کالای اساسی از همه گمرکات آزاد شود و این ابلاغیه مربوط به 1 آذرماه است.البته بنده از فحوا و یا صحت و سقم این ابلاغیه اطلاع چندانی ندارم چون در کار صادرات و واردات نیستم اما این مطلب را که مشاهده کردم به عنوان یک شهروند فکر کردم چرا اینقدر دیر؟ ولی به هر حال هر چند که "دیر" به از "هیچ وقت" است.یکی از اصلی ترین معضلات کشور امروزه بحث تعدد قیمت ارز و رانت ها و انحصار های موجود در واردات و صادرات و دریافت ارزهای دولتی و... است بحثی که موجب آن شده که برخی که دستشان می رسد به ارز ارزان قیمت دسترسی بیشتری پیدا کنند و برخی دیگر کمتر و برخی کلا اصلا.در حالی که هدف از ارائه ارزهایی با قیمت های به مراتب پایین تر از قیمت بازار مانند ارز 4200 تومنی و 28500 و... این بود که مواد اساسی مورد نیاز مردم با قیمت پایین تر به دست آنها برسد اما به گفته وزیر محترم اقتصاد در روز 16 آذر هیچ وقت این کالا ها به دست مردم نرسیده و فقط رانت ما به التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد به جیب برخی رانت خواران و سودجویان رفته.نه گوشت و نه برنج ونه روغن ونه... هیچ کدام به قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسیده و حتی قیمت برخی از کالاها به قیمت ارز آزاد هم محاسبه نمی شود بلکه بالاتر.دلیل اش هم پر واضح است، رانت و مجوز های طلایی.چون برخی مجوز های طلایی برای صادرات و واردات دارند می توانند کالا را وارد کنند و به هر قیمتی دلشان بخواهد در بازار عرضه کنند.نمونه بسیار ملموس این ماجرا را می توان در بحث واردات خودرو احساس کرد، در حالی که یک خودرو در کشورهای همجوار به صورت اقساطی مثلا 15 هزار دلار به فروش می رسد همان خودرو در ایران بیش از 45 هزار دلار نقدی به فروش می رسد، به قیمت دلار دولتی نمی گویم بلکه به قیمت دلار بازار آزاد.علیرغم اینکه بسیاری مدام فریاد می زدند که واردات آزاد شود و نیاز به تخصیص ارز برای واردات نیست اما به بهانه های مختلف مسیر واردات کالا حتی بدون تخصیص ارز بسته می ماند.این در حالی است که امروزه بسیاری از ایرانیان پولهایی را در خارج کشور دارند و می توانند در صورت باز شدن فضای واردات از پولهایی که در حساب هایشان در خارج است استفاده کنند تا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، و سود هم بکنند.سود خوب هم کنند، چه اشکالی دارد؟ عملا این پولها و کالاها دارد وارد کشور می شود و طبق همه اصول اقتصادی وقتی که این واردات مستمر شود تعادل قیمتی بر اثر عرضه و تقاضا ایجاد می شود.حتی می توان گفت بحث ادعای برخی بر این اساس که بازار ارز غیر رسمی رواج پیدا میکند هم ادعای اشتباه می باشد چرا که در حال حاضر کلا این بازار رواج دارد و طبق بر آوردها چیزی حدود 200 ملیارد دلار پول نقد دست مردم است و وقتی که کالا وارد می شود اینها مجبور هستند کالا را به ریال بفروشند و عملا خود به خود این دلار ها تبدیل به ریال می شود و با گردش پول ایجاد شده، البته اگر برخی برای این گردش پول مانع ایجاد نکنند، موازنه عرضه و تقاضا هم برای کالا و هم برای ارز ایجاد می شود و دولت هم مجبور نمی باشد دلارهایی را که با زحمت فراوان به دست می آورد به این شکل خرج کند که بخش اعظم آن برود جیب رانت خواران و سودجویان.

