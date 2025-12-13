https://spnfa.ir/20251213/چالش-های-جدید-طرح-صلح-غزه-26957515.html

چالش های جدید طرح صلح غزه

چالش های جدید طرح صلح غزه

اسپوتنیک ایران

در حالی که طی یکی دو ماه اخیر هیاهوی بسیار زیادی درباره طرح صلح غزه راه افتاده بود و بسیاری امیدوار بودند این طرح موجب پایان رنج مردم ستم دیده غزه گردد اما به... 13.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-13T18:17+0330

2025-12-13T18:17+0330

2025-12-13T18:18+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/06/26825885_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_621733dcb8c61e30d63db5c6551d8906.jpg

قرار بود تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس مسئولیت اداره کردن بر غزه را به عهده بگیرد تا زمانی که مشخص شود غزه به چه صورت اداره خواهد شد اما به یکباره اعلام شد که ترامپ قرار است یک ژنرال عالی رتبه آمریکایی را مسئول این کار کند، امری که به نوعی نشان از آن دارد که بلر از پذیرش این مسئولیت سر باز زده یا اینکه اختلافاتی اساسی در این زمینه میان آمریکا و انگلیس به وجود امده.برخی تحلیلگران باور دارند که انگلیسی ها تلاش دارند تا هر طرحی که نام ترامپ روی آن است را زمین بزنند و در این راستا طرح صلح اوکراین را نیز می خواهند زمین بزنند.از سوی دیگر نبود راه حلی الزام آور برای اعطای حق و حقوق مردم فلسطین یا به اصطلاح راه حل برای جریان فلسطین در این طرح موجب آن شده که تنش ها ادامه یابد و بسیاری این باور را داشته باشند احتمال شروع مجدد درگیری ها مخصوصا با توجه به حملات مکرری که اسرائیل بر علیه غزه انجام می دهد، وجود داشته باشد.برخی ماجرا را به تقاضای عفو نتانیاهو از رئیس جمهوری اسرائیل گره زده اند و باور دارند اگر نتانیاهو (که با این تقاضا عملا به جرم خود اعتراف کرده که تقاضای عفو نموده) موفق نشود عفو را دریافت کند احتمالا به سمت راه اندازی جنگ جدیدی بر علیه فلسطینی ها و یا لبنانی ها و یا سوری ها و یا حتی ایرانی ها و... برود تا دوباره اسرائیل را وارد حکومت نظامی کند و سرکار باقی بماند.نبود طرحی واضح درباره بازسازی غزه هم یک مشکل جدید شده.روز گذشته آمریکایی ها از اسرائیلی ها خواستند که حد اقل مسئولیت رفع آوار در غزه را گردن بگیرند که ظاهرا هنوز اسرائیلی ها به تقاضای آمریکا پاسخ مثبت نداده اند."محمد عبدالرحمن آل‌ثانی" نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر هم در نشست "دوحه" اظهار داشته که کشورش هزینه بازسازی غزه را پرداخت نخواهد کرد و کمک‌های مالی قطر صرفاً محدود به کمک‌های انسانی خواهد بود. او گفت: این اسرائیل است که غزه را با خاک یکسان کرده است.این در حالی است که ترامپ اعلام کرده بود مسئولیت بازسازی غزه به عهده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواهد بود در صورتی که امروزه مقامات این کشورها باور دارند هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد و عملا اقدام آنها برای بازسازی غزه می تواند اسرائیل را تشویق به تکرار این کارها کند چون اسرائیل نابود و تخریب می کند و آنها باید هزینه خرابی هایی که اسرائیل ایجاد کرده را متقبل شوند.اگر با مقامات سیاسی این کشورها بنشینید می بینید همه شان اصرار دارند که باز سازی غزه باید گردن اسرائیل بیافتد و اسرائیل مجبور باشد که غزه را باز سازی کند تا اسرائیلی ها متوجه شوند هزینه کارهایی که کرده اند را خودشان باید بپردازند اگر هم اسرائیل این هزینه ها را ندارد بدهد آمریکا پرداخت کند تا آمریکایی ها متوجه شوند که وقتی از اسرائیل برای تخریب غزه حمایت می کردند امروزه باید خرج آن تخریب را هم بدهند.اما چه کسی است که جرئت کند به آمریکا بگوید باید جایی پول خرج کند؟طبق برآوردهای اولیه، هزینه بازسازی غزه بین 80 الی 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است، اینها می خواهند از آمریکای ترامپ این پول را بگیرند؟

https://spnfa.ir/20251203/26779169.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60