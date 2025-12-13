https://spnfa.ir/20251213/مقابله-با-دزدان-کارائیب-26962913.html

مقابله با دزدان کارائیب

اخیرا نیروهای آمریکایی با زیر پا گذاشتن همه قوانین و مقررات بین المللی یک کشتی را در آب های آزاد بین المللی توقیف کردند و به آمریکا بردند.

آمریکایی ها ادعا می کنند که این کشتی طبق دستور یکی از دادگاه های آمریکایی توقیف شده و بر خلاف تحریم های آمریکا در حال حمل نفت ونزولا بوده.طبق قوانین بین المللی دادگاه های ایالت متحده هیچ صلاحتی برای صدور احکام خارج از خاک ایالات متحده ندارند و دبیر کل سازمان ملل رسما اقدامات نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب را محکوم کرده و آن را ناقض قوانین بین المللی دانسته.نیروهای آمریکایی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر طی چند هفته اخیر چندین قایق را هدف قرار داده اند و ده ها نفر را کشته اند در حالی که حتی در یک مورد هم مستنداتی که ادعاهای آنها را ثابت کند به نمایش نگذاشته اند.حتی اگر هم اینها قایق های قاچاق مواد مخدر بوده ایالات متحده باید مساله را به شورای امنیت سازمان ملل می برده و از طریق سازمان ملل تقاضای اقدامات بین المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می کرده.این در حالی است که طبق آمار وارقام رسمی خود ایالات متحده حجم قاچاق احتمالی مواد مخدر از ونزولا به آمریکا چیزی حدود 5% کل قاچاق مواد مخدر به آمریکا است.می توان گفت امروزه همه کارشناسان و محافل دیپلماتیک جهانی متفق القول هستند که هدف آمریکا این است که به نفت و معادن ونزولا دسترسی پیدا کند چون تولید نفت شل در آمریکا پر هزینه شده و ایالات متحده دلواپس است کنترل صادرات نفت به اروپا از دست آمریکا خارج شود و اروپایی ها مجددا به سمت روسیه و دیگر کشورها برای تامین نیاز های خود بروند.آمریکا همچنین نیاز دارد در صورتی که درگیری با چین و یا ایران رخ داد بتواند جامعه جهانی را با خود همراه کند و آنها را متقاعد کند که قیمت نفت کنترل خواهد شد.همچنین باید به این نکته توجه داشت که ونزولا یکی از تامین کنندگان نفت چین می باشد و به این دلیل آمریکایی ها تمایل دارند این نفت در اختیار آنها قرار گیرد و پول آن به جیب کمپانی های آمریکایی برود.اما بحث توقیف نفتکش ها با توجه به اینکه این نفت کش ها و نفت آن متعلق به کشورهای دیگر مانند ایران است می تواند موجب واکنش کشورهای مربوطه برای مقابله با دزدی دریایی نیروهای آمریکایی باشد.امروز هم بحث توقیف یک نفت کش متعلق به یک شرکت آمریکایی توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس مطرح شد که برخی آن را واکنش به توقیف نفتکش ونزولائی که احتمالا حامل نفت ایرانی بود تفسیر کردند.دلیل اینکه رسانه ها این را به تلافی آن دانستند این بود که نفتکش آمریکایی حدود یک ملیون لیتر بیشتر از نفتکش ونزولایی حمل می کرده و معمولا هم رویه واکنش ایران به این شکل است که اگر یک نفت کش اش توقیف شود نفت کش های مربوط به کشور توقیف کننده ای را توقیف می کند که یا بیشتر از نفتکش ایرانی نفت حمل می کردند یا اینکه مثلا مثل ماجرای توقیف نفت کش های انگلیسی دو نفتکش که حدود دو برابر نفت حمل می کردند را توقیف کردند تا درس عبرتی برای آنها شود.عملا می توان گفت که تصور اینکه نیروهای آمریکایی بتوانند با توقیف محموله های کشورهای دیگر بر علیه دیگر کشورها قلدری و زورگویی کنند امری غیر ممکن است چرا که قطعا کشورهای مربوطه، البته اگر مقتدر باشند واکنش نشان خواهند داد و به مقابله با این عملکرد که از نظر قوانین بین المللی غیر قانونی است خواهند پرداخت.

