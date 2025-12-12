https://spnfa.ir/20251212/نقشه-جدید-برای-تجزیه-ایران-26940488.html

نقشه جدید برای تجزیه ایران

نقشه جدید برای تجزیه ایران

اسپوتنیک ایران

اخیرا گروه های جدایی طلب در جنوب شرق کشور اعلام کردند که یک مجموعه تروریستی جدید مشترک ایجاد خواهند کرد و با هم متحده خواهند شد. 12.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-12T17:59+0330

2025-12-12T17:59+0330

2025-12-12T17:59+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/448/47/4484776_0:172:2641:1657_1920x0_80_0_0_658b8a09817d588c46c205e787430234.jpg

ظاهرا در شمال غرب کشور نیز دستور صادر شده تا گروه هایی که در آمدشان همه از یک جا است یعنی مجامع امنیتی و اطلاعاتی غربی و اسراییل با هم متحد شوند.دلیل اصلی این ماجرا هم قطعا به این دلیل است که پس از شکست مفتضحانه عملیات جنگ 12 روزه حالا دشمنان ایران مجبور هستند استراتژی خود را تغییر دهند.بر کسی پوشیده نیست که در آن جنگ دشمنان ایران امیدوار بودند که پس از ترور مقامات عالی نظامی و سیاسی کشور به یکباره برخی به خیابان ها بریزند و نظام را سرنگون کنند و در مرحله بدعی گروه های تجزیه طلب تحت حمایت آنها از شرق و غرب و شمال وجنوب فعالیت های خود برای تجزیه ایران را شروع کنند.به استناد گزارش هایی که این روزها در رسانه ها منتشر شده سلطنت طلب ها و منافقین به کشورهای غربی و اسرائیل تضمین داده بودند همین که عملیات شروع شود طرفداران آنها به خیابان ها خواهند ریخت و نظام را سرنگون خواهند کرد.طبق برخی تحلیل های رسانه های فارسی زبان خارج کشور حتی رضا پهلوی خودش را آماده کرده بود که به تهران بیاید و حکومت را از اسرائیلی ها تحویل بگیرد و از آن طرف مریم رجوی خودش را اماده کرده بود تا زودتر به تهران برسد و هر دو پذیرفته بودند که فقط در بخش مرکزی ایران حکومت کنند و جدایی طلبان کرد و بلوچ و عرب و آذری هم خودشان را آماده کرده بودند تا بلا فاصله هر کدام کشور جداگانه خود را اعلام کنند.جالب اینکه میان خود همین گروه ها دعوا راه افتاده بود که رهبر کدام یک باید حکومت کند و قدرت را در دست بگیرد و به نظرشان دیگر کار تمام شده بود، اسرائیل و آمریکا حکومت در ایران را سرنگون می کنند و نهایتا چند ده هزار ایرانی را می کشند و بعد اینها می آیند با خیال راحت هر کدام بر بخشی از کشور حکومت می کنند.اما اتفاقی که افتاد این بود که مردم ایران دقیقا بر عکس تصور اینها عمل کردند و همه نقشه های اینها را نقش بر آب کردند و کاری کردند اینها سودای محقق نمودن نقشه تجزیه ایران را با خود به گور ببرند.حالا به نظر می رسد اینها دوباره دست به کار شده اند تا به شکلی دیگر یک توطئه جدید برای کشور بچینند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60