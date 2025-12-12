https://spnfa.ir/20251212/دیدار-پوتین-و-پزشکیان-اولویتگذاری-عملیاتی-در-سیاست-خارجی-دو-کشور-است-26938263.html

دیدار پوتین و پزشکیان اولویت‌گذاری عملیاتی در سیاست خارجی دو کشور است

دیدار روسای جمهور ایران و روسیه بر سطح بالای اعتماد سیاسی میان تهران و مسکو تأکید دارد. 12.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

روسیه

به گزارش اسپوتنیک - سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس صلح و اعتماد در عشق‌آباد به اسپوتنیک گفت: ابتدا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که این دیدار در واقع بر سطح بالای اعتماد سیاسی میان تهران و مسکو تأکید دارد. اجلاس عشق‌آباد که محور آن گفتگو، ثبات و همکاری منطقه‌ای است، چارچوبی فراهم کرد تا دو رئیس‌جمهور در فضایی مناسب بر مسائل استراتژیک تمرکز کنند و گویای این است که مناسبات فعلی دو کشور در مرحله‌ای امن و قابل اتکا قرار دارد. ماندگار در ادامه گفت دو طرف در این گفتگو به‌طور مشخص روی بندهای کلیدی همکاری از جمله پروژه‌های حمل‌ونقل اوراسیایی، هم‌افزایی در حوزه انرژی و تکمیل سازوکارهای مالی مستقل از غرب متمرکز بودند. وی تصريح کرد، تأکید همزمان تهران و مسکو بر اجرای عملی این پروژه‌ها نشان می‌دهد که روابط دو کشور به مرحله پیاده‌سازی عملی رسیده و در ادبیات سیاسی روس‌ها نیز بر آن تاکید می‌شود. از دیگر ابعاد حائز همیت این دیدار این بود که هر دو رئیس‌جمهور تلاش کردند نقاط اجماع و اعتمادسازی بلندمدت را تقویت کنند و از برجسته‌ترین آن می‌توان به هماهنگی در پرونده‌های منطقه‌ای تا افزایش تاب‌آوری متقابل در برابر فشارهای خارجی اشاره نمود. ماندگار در پایان خاطر نشان کرد، باید بر نکته تأکید کرد که این گفت‌وگو سیگنال روشنی به بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای مخابره کرد. بازيگران منطقه‌ای بدانند که تهران و مسکو نه‌فقط به‌دنبال گسترش روابط هستند، بلکه روی تضمین اجرای تعهدات و تثبیت ستون‌های همکاری تمرکز دارند. این موضوع نشان‌دهنده سطح بالای اعتماد متقابل و اولویت‌گذاری عملیاتی در سیاست خارجی دو کشور است.

