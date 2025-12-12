https://spnfa.ir/20251212/اگر-جنگی-جدید-رخ-دهد-آیا-فقط-دو-هزار-موشک-بر-تل-آویو-خواهد-بارید-26939402.html

اگر جنگی جدید رخ دهد آیا فقط دو هزار موشک بر تل آویو خواهد بارید؟

اسپوتنیک ایران

به نقل از رسانه ها وبگاه "تایمز اسرائیل" ادعا کرد که ایران هم‌اکنون ۲ هزار موشک بالستیک سنگین دارد که همان تعداد قبل از جنگ 12 روزه است.

گزارش و تحلیل

این در حالی است که اسراییل و آمریکا مدعی بودند کل برنامه هسته ای ایران و توانمندی ایران در تولید موشک های بالستیک را در حمله خود از بین برده اند و روز گذشته ترامپ تهدید کرده بود که اگر ایران تولید موشک های خود را از سر بگیرد آن را نابود خواهد کرد.لطیفی می گفت: "زهی خیال باطل".به قول آقای ظریف: "بیایید با هم برویم گردش" ببینیم دنیا چه خبره.علیرغم اینکه اسرائیل و آمریکا از عالیترین توانمندی های خود بر علیه ایران استفاده کردند و فقط مانده بود که از تسلیحات هسته ای استفاده کنند اما شواهد نشان می دهد آنها نه موفق شدند برنامه هسته ای ایران را نابود کنند و نه برنامه موشکی.آسیب زدن یک چیز است نابود کردن چیز دیگری.طبق بر آوردها ایران چند صد هزار موشک متنوع در اختیار دارد و دلیل اینکه در جنگ 12 روزه فقط حدود 500 موشک سنگین بر علیه اسرائیل پرتاب کرد این بود که ایران برنامه ریزی کرده بود یک جنگ طولانی مدت را داشته باشد.مضاف بر اینها ایران طی پنج شش روز اول جنگ با استفاده از موشک ها و پهباد های سبک تر سامانه های دفاعی اسرائیل را مستهلک کرد و وقتی خیالش راحت شد که دیگر اسرائیل و متحدین اش نمی توانند کاری کنند و آسمان اسرائیل در اختیار اش است شروع کرد شکار اهداف.علاوه بر این مساله ایران می خواست کاری کند که زندگی در اسرائیل مختل شود و به این دلیل موشک های خود را به صورت گزینشی پرتاب می کرد تا اسرائیلی ها مجبور شوند در پناهگاه ها زندانی شوند و فشار روحی روانی بر آنها افزایش پیدا کند.این در حالی است که بخش اعظم ایرانی ها داشتند از تعطیلات اعلام شده دولتی خود در شمال لذت می بردند و به قول معروف جوجه کباب راه انداخته بودند و حتی یک ایرانی نیاز پیدا نکرده بود به پناهگاه برود.جنگ 12 روزه یک فرصت طلایی برای ایران ایجاد کرد که بر اساس آن معلوم نیست بیش از 9800 کیلوگرم اورانیوم های غنی سازی شده ایران که 450 کیلوگرم از آن 60% است کجا می باشد و بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای نمی توانند هیچ اطلاعاتی از برنامه هسته ای ایران در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهند.الان معلوم نیست که آیا ایران همان اورانیوم ها را فقط نگه داشته یا اینکه غنی سازی بیشتری انجام داده و حتی 60% را به 90% رسانده یا نه.شاید هم طبق گفته آقای عراقچی اورانیوم ها زیر 100 متر آوار دفن شده باشند.درباره برنامه موشکی هم طبق بر آوردها ایران تولید خود را به 24 ساعت 7 روز در هفته تغییر داده و بی وقفه در حال تولید موشک های سنگین دور برد می باشد و برخی بر آورد می کنند ایرانی ها تولید را به بیش از 5800 موشک در سال و برخی دیگر حتی رقم ده هزار موشک را اعلام می کنند.منظور اینجا موشک های دوربرد سنگین وزن می باشد نه موشک های معمولی سبک وزن که برخی تولید ایران در این موارد را بین 100 تا 150 هزار موشک در سال بر آورد می کنند.با توجه به این ارقام پیش بینی می شود ایران درحال حاضر بیش از 65000 موشک عیار سنگین دور برد و حدود یک ملیون موشک از انواع مختلف دیگر کوتاه برد و میان برد سبک و سنگین در اختیار داشته باشد و اگر جنگی جدید رخ دهد دیگر بحث پرتاب 2000 موشک در روز نباشد بلکه سطح عملیات بسیار بسیار بالاتر و به شکل غیر قابل تصور و باوری باشد چون برخی فرماندهان نظامی در ایران باور دارند تنها راه توقف ماجرای نه جنگ نه صلح این است که آنقدر ضربه سنگینی به اسرائیل وارد شود که دیگر هیچ کس در اسرائیل حتی جسارت فکر کردن به حمله به ایران را نکند.علیرغم گفته مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ جلوی استفاده از سلاح هسته ای توسط نتانیاهو بر علیه ایران را گرفت اما کارشناسان باور دارند دلیل اینکه اسرائیلی ها از چنین تسلیحاتی استفاده نکردند وجود اورانیوم های غنی سازی شده و توانمندی ایران در تولید تسلیحات هسته ای بود و اگر آنها دست به چنین کاری می زدند این احتمال وجود داشت که ایران هم بلا فاصله بمب خود را تولید کند و چندین بمب اتمی بر سر اسرائیلی ها بیاندازد چون آنوقت دیگر کسی حق نداشت به ایران اعتراض کند که چرا چنین کاری می کنید.در یک محفل دپلماتیک بودیم یکی از سفرا به شوخی در این باره به من می گفت :"تنها دلیل اینکه آنها جرئت نکردند از سلاح هسته ای بر علیه شما استفاده کنند این بود که آنها باور داشتند ایرانی ها کله خراب هستند و همانند سناریوی توقیف دو کشتی برای یک کشتی به یکباره بمب های خود را تولید می کنند و در قبال هر بمبی که آنها می اندازند دو بمب می اندازند، چند تا کشور در دنیا هستند که جرئت می کنند کشتی های آمریکایی و انگلیسی را توقیف کنند و یا پایگاه های آمریکایی در منطقه و تل آویو و حیفا را موشک باران کنند؟".

