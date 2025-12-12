https://spnfa.ir/20251212/اهمیت-دیدار-پوتین-و-پزشکیان-26937394.html

اهمیت دیدار پوتین و پزشکیان

آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در عشق آباد با یکدیگر ملاقات داشتند. 12.12.2025, اسپوتنیک ایران

با توجه به مشترکات استراتژیک دو کشور در سطح بین المللی و جابه جا شدن قدرت جهانی از تک قطبی گری به چند قطبی گری در حالی که ایالات متحده دارد نهایت تلاش خود را انجام می دهد تا تک قطبی گری خود را حفظ کند توجه جهانیان به این دیدار جلب شده.طی چند هفته اخیر و پس از انتشار سند راهبردی آمریکا معلوم شد که آمریکایی ها تصمیم دارند بار سنگین اروپا را از روی دوش خود بردارند و عملا در اروپا شرایط بسیار متفاوت خواهد بود، یعنی دیگر اروپایی ها نباید آنگونه که قبل تر روی آمریکا حساب می کردند که به قول پسر ترامپ چک سفید امضا به آنها بدهد، دیگر بتوانند روی آمریکا حساب کنند و عملا برخی کشورهای اروپایی که به دنبال سیاست خصمانه بر علیه روسیه هستند بسیار ضعیف تر شده.طبق این سند آمریکا تلاش خواهد داشت که از منطقه خاورمیانه و چالش های آن دور شوند و تمرکز خود را روی آمریکای لاتین و شرق آسیا بگذارند.آمریکایی ها تلاش دارند کنترل منطقه خاورمیانه را به اسرائیل بسپرند در حالی که جنگ اخیر 12 روزه میان ایران و اسرائیل نشان داد که اسرائیل نمی تواند در قبال ایران به تنهایی قد علم کند و کشورهای دیگر منطقه مانند ترکیه و عربستان سعودی و امارات و مصر هر کدام چالش های خود را دارند.چه بسا که حتی امروزه می بینیم اینهایی که متحد آمریکا به حساب می آیند عملا در سودان و لیبی و یمن و... از طریق وکلای خود با هم درگیر جنگ هستند و در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که بر عکس تصور آمریکایی ها کنترل منطقه خاورمیانه دست ایران بیافتد.البته آمریکایی ها بسیار تلاش داشتند و دارند که ایران را زیر چتر خود ببرند چرا که آنها به خوبی می دانند تنها کشوری که پتانسیل ابر قدرت منطقه ای شدن را دارد فقط ایران است ولی سیاست های آنها در قبال ایران شکست خورده و بر عکس موجب آن شده که ایران به روسیه و چین نزدیک تر شود.می توان گفت که در چنین شرایطی ایران و روسیه نیاز دارند تا در سطوح عالی با همدیگر برای شرایط آتی منطقه و جهان هماهنگ شوند و می توان گفت این جلسه سران در واقع برای چنین هماهنگی ای نیاز بود.از سوی دیگر ایران و روسیه توافق راهبردی بلند مدت با همدیگر امضا کرده اند که نیاز به هماهنگی های بیشتر برای اجرای آن دیده می شود.همچنین باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تفاهماتی که روسیه با آمریکا برای عدم گسترش ناتو به شرق داشت اما آمریکایی ها همانگونه که در اوکراین به این توافق عمل نکردند و بحران اوکراین را ایجاد کردند امروزه دارند در قفقاز تلاش می کنند نفوذ خود و ناتو را گسترش دهند که این مساله نیاز به هماهنگی ایران و روسیه برای مقابله با این گسترش ناتو به شرق می باشد.طی سالهای گذشته تلاش های زیادی برای راه اندازی کلیدور شمال جنوب انجام شده اما متاسفانه به دلیل برخی سنگ اندازی ها هنوز بخشی از این کلیدور راه اندازی نشده که به نظر می رسد دلیل آن فشارهایی است که کشورهای غربی به باکو وارد کرده اند.هفته قبل وزیر امور خارجه ایران به باکو سفر کرد تا در این باره با اذربایجانی ها صحبت کند و چالش های موجود را بررسی کنند و با توجه به اینکه آقای عراقچی هم در عشق آباد همراه رئیس جمهوری است احتمالا بحث چالش های موجود برای راه اندازی این کلیدور هم آنجا مطرح شود تا ایران و روسیه کمک کنند تا این چالش ها مرتفع گردد.در حالی که موجودیت اتحادیه اروپا و همچنین ناتو امروزه مورد سوال است می بینیم که گروه هایی مانند بریکس و شانگهای در حال گسترش هستند و ایران و روسیه دو عضو این دو گروه هستند که می توانند نقش سازنده ای در گسترش بریکس و شانگهای بازی کنند.

