کارشناس: بایدن و جانسون در زمان شروع بحران اوکراین، عمداً به تنش‌سازی پرداختند

کارشناس: بایدن و جانسون در زمان شروع بحران اوکراین، عمداً به تنش‌سازی پرداختند

روح الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا در خصوص امکان جلوگیری از درگیری اوکراین و اقدامات تیم بایدن برای وقوع این درگیری، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: بایدن و جانسون در زمان شروع بحران اوکراین، عمداً به تنش‌سازی پرداختند و مانع شدند که رژیم فاشیستی-نئونازی کی‌یف با صدور یک بیانیه ساده مبنی بر عدم برنامه برای پیوستن به ناتو، جلوی بحران را بگیرد.وی افزود: یادآوری می‌کنم پیش از تصمیم روسیه برای آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، آقای پوتین طی ماه‌های طولانی، ملاقات‌های متعددی با طرف‌های اروپایی در کرملین داشت. حتی آقای پوتین، مکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) را نیز به کرملین دعوت کرد و با او گفت‌وگو نمود. در این دیدارها هشدارهای لازم را داد و اعلام کرد که رژیم فاشیستی کی‌یف با هماهنگی محور بایدن و جانسون در حال تنش‌سازی است. پوتین به مکرون اعلام نمود که طرف‌های اروپایی، رژیم کی‌یف را متقاعد کنند تا به توافق مینسک پایبند باشند؛ اما این اتفاق نیفتاد و رژیم کی‌یف با تحریک محور آنگلوساکسونی، تنش‌ها را گسترش داد و بحران اوکراین به مرحله آغاز درگیری رسید. این کارشناس مسائل اوراسیا در ادامه به ریشه های بحران اوکراین اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون این اعترافات، بار دیگر برای افکار عمومی ثابت می‌کند که ریشه بحران اوکراین، ریشه‌ای آنگلوساکسونی بوده است. تمام تلاش‌های صلح‌جویانه روسیه و تذکرات مکرر آن برای توجه به توافق مینسک، از سوی همین محور شرارت‌بار فاشیستی آنگلوساکسونی نادیده گرفته شد.

