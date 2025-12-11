هدف روسیه رسیدن به صلحی پایدار در اوکراین است

ایران
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت :"هدف مذاکرات جاری مسکو و واشنگتن دستیابی به یک راه ‌حل بلند مدت برای بحران اوکراین است و روسیه به ‌دنبال بسته‌ای از...
لاوروف که روز پنجشنبه در یک میزگرد درباره حل‌ و فصل بحران اوکراین صحبت می کرد افزود :" روسیه می‌خواهد مجموعه‌ای از اسناد مورد توافق تدوین شود که یک توافق صلح بلندمدت و پایدار در اوکراین همراه با تضمین‌های امنیتی برای تمام طرف‌ها فراهم کند".وی اظهار داشت:" گفت‌وگوهای جاری مسکو و دولت آمریکا "به‌طور مشخص بر ایجاد راه‌حلی بلند مدت برای ریشه‌های این بحران متمرکز است".وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: "مسکو بر این باور است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره پیشبرد این روند جدی است".لاوروف در سخنانش بر ضرورت رسیدگی به "دلایل اصلی" درگیری تأکید کرد. او همچنین تصریح کرد عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای روسیه قابل‌قبول نیست.این سخنان آقای لاوروف روی این نکته تاکید دارد که همانگونه که اوکراین و کشورهای اروپایی متقاضی تضمین های امنیتی از روسیه هستند روسیه هم متقاضی تضمین های امنیتی است و اگر طرف های مقابل امنیت ملی و موجودیت روس تبارها در اروپا را تهدید نکنند آنوقت همه می توانند با صلح و ثبات و آرامش با هم زندگی کنند اما اگر برخی تصور می کنند می توانند بازی در بیاورند و فعلا وقت بخرند تا خودشان را جمع و جور کنند و بعدا به دنبال تهدید امنیت ملی روسیه باشند، این امر محقق نخواهد شد.روسیه این قدرت و توان را دارد که در مقابل هر تهدیدی واکنش در خور نشان دهد و حتی با توجه به توانمندی های نظامی اش همه آنهایی که به دنبال نابودی روسیه و یا تهدید جان روس تبارها هستند را از صحنه روزگار محو کند، اما هیچ وقت هدف روسیه نابودی دیگران نبوده بلکه حتی تسلیحاتی که در اختیار دارد برای تامین امنیت خودش است و بس.بدیهی است بهترین و مطلوب ترین راه برای تامین امنیت همه این است که توافقات سیاسی انجام شود و خطوط قرمزی ترسیم گردد که هیچ کس از آن خطوط قرمز عبور نکند.زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توافقاتی ضمنی میان روسیه و ایالات متحده برقرار شد که اصلی ترین آن عدم گسترش ناتو به شرق بود اما متاسفانه طبق معمول ایالات متحده به تعهدات خود پایبند نبود و اقدامات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در تلاش برای گسترش ناتو به شرق موجب آن شد که روسیه مجبور به واکنش شود.آمریکایی ها هم چون این تعهدات جایی نوشته نشده بود زیر وعده وعید های خود زدند.حالا دولتی در آمریکا آمده که خواهان آن است که همه این توافقات تدوین شود، چیزی که روسیه از اول هم خواستار آن بود.در صورتی که چنین شود تکلیف همه روشن خواهد بود که خطوط قرمز چیست و اگر طرفی از آن عبور کرد و با او برخورد شد دیگران حق اعتراض نداشته باشند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت :"هدف مذاکرات جاری مسکو و واشنگتن دستیابی به یک راه ‌حل بلند مدت برای بحران اوکراین است و روسیه به ‌دنبال بسته‌ای از اسناد توافق ‌شده حاوی تضمین‌ های امنیتی برای تمام طرف ‌های درگیر است".
لاوروف که روز پنجشنبه در یک میزگرد درباره حل‌ و فصل بحران اوکراین صحبت می کرد افزود :" روسیه می‌خواهد مجموعه‌ای از اسناد مورد توافق تدوین شود که یک توافق صلح بلندمدت و پایدار در اوکراین همراه با تضمین‌های امنیتی برای تمام طرف‌ها فراهم کند".
وی اظهار داشت:" گفت‌وگوهای جاری مسکو و دولت آمریکا "به‌طور مشخص بر ایجاد راه‌حلی بلند مدت برای ریشه‌های این بحران متمرکز است".
وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: "مسکو بر این باور است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره پیشبرد این روند جدی است".
لاوروف در سخنانش بر ضرورت رسیدگی به "دلایل اصلی" درگیری تأکید کرد. او همچنین تصریح کرد عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای روسیه قابل‌قبول نیست.
این سخنان آقای لاوروف روی این نکته تاکید دارد که همانگونه که اوکراین و کشورهای اروپایی متقاضی تضمین های امنیتی از روسیه هستند روسیه هم متقاضی تضمین های امنیتی است و اگر طرف های مقابل امنیت ملی و موجودیت روس تبارها در اروپا را تهدید نکنند آنوقت همه می توانند با صلح و ثبات و آرامش با هم زندگی کنند اما اگر برخی تصور می کنند می توانند بازی در بیاورند و فعلا وقت بخرند تا خودشان را جمع و جور کنند و بعدا به دنبال تهدید امنیت ملی روسیه باشند، این امر محقق نخواهد شد.
روسیه این قدرت و توان را دارد که در مقابل هر تهدیدی واکنش در خور نشان دهد و حتی با توجه به توانمندی های نظامی اش همه آنهایی که به دنبال نابودی روسیه و یا تهدید جان روس تبارها هستند را از صحنه روزگار محو کند، اما هیچ وقت هدف روسیه نابودی دیگران نبوده بلکه حتی تسلیحاتی که در اختیار دارد برای تامین امنیت خودش است و بس.
بدیهی است بهترین و مطلوب ترین راه برای تامین امنیت همه این است که توافقات سیاسی انجام شود و خطوط قرمزی ترسیم گردد که هیچ کس از آن خطوط قرمز عبور نکند.
زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توافقاتی ضمنی میان روسیه و ایالات متحده برقرار شد که اصلی ترین آن عدم گسترش ناتو به شرق بود اما متاسفانه طبق معمول ایالات متحده به تعهدات خود پایبند نبود و اقدامات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در تلاش برای گسترش ناتو به شرق موجب آن شد که روسیه مجبور به واکنش شود.
آمریکایی ها هم چون این تعهدات جایی نوشته نشده بود زیر وعده وعید های خود زدند.
حالا دولتی در آمریکا آمده که خواهان آن است که همه این توافقات تدوین شود، چیزی که روسیه از اول هم خواستار آن بود.
در صورتی که چنین شود تکلیف همه روشن خواهد بود که خطوط قرمز چیست و اگر طرفی از آن عبور کرد و با او برخورد شد دیگران حق اعتراض نداشته باشند.
