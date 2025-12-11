https://spnfa.ir/20251211/هدف-امروز-دشمن-تغییر-و-تصرف-در-دلها-و-فکرها-و-مغزهاست-26921695.html

رهبر ایران: هدف امروز دشمن تغییر و تصرف در دل‌ها و فکرها و مغزهاست

رهبر ایران: هدف امروز دشمن تغییر و تصرف در دل‌ها و فکرها و مغزهاست

آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در سخنانی اظهار داشتند :" هدف امروز دشمن تغییر و تصرف در دل‌ها و فکرها و مغزهاست". 11.12.2025, اسپوتنیک ایران

ایشان افزودند :"امروز ما فراتر از درگیری‌های نظامی که وجود داشت دیدید و همین طور هی مرتّب احتمالش هم میدهند، بعضی هم عمداً در این کانون میدمند برای اینکه مردم را دل به شک نگه دارند، دلهره ایجاد کنند که موفق هم نمیشوند ان‌شاءاللّه".بگفته آیت الله خامنه ای :"ما فراتر از درگیری‌های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم با کی؟ با یک جبهه‌ی وسیع، با یک جبهه‌ی وسیع. ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این مُلک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان ندارد".ایشان اظهار داشتند :"باید فهمید که اگر بخواهند تصرفی بکند، دخالتی بکند، موفقیتی پیدا کند باید دلها را تغییر بدهد، باید مغزها و فکرها را عوض کند. رفتند توی این خط. ما البتّه ایستادیم در مقابلشان، محکم، اما خطر این است، خط این است، دشمن هدفش این است امروز".اشاره آیت الله خامنه ای به فضا سازی هایی است که توسط رسانه های دشمن برعلیه ایران انجام می شود، رسانه هایی که می خواهند فضای نه جنگ و نه صلح همیشه در ایران برقرار باشد تا کشور با نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری.نکته بسیار مهم در سخنان رهبری مربوط به تلاش دشمن برای تسخیر عقول و قلوب و تفکر ها بود.امروزه دشمن از چند وسیله دارد برای رسیدن به این هدف تلاش می کند.مهم ترین وسیله داشتن آنچه به آن ستون پنجمی است می گویند.ماموریت ستون پنجمی ها معمولا آن است که از پشت جبهه ها ضربه وارد کنند.اینها معمولا خود را به عنوان افرادی بسیار علاقه مند به نظام و حاکمیت نشان می دهند تا در جایگاه های عالی نفوذ کنند و بتوانند ماموریت های خود را انجام دهند.یکی از کارهایی که اینها انجام می دهند این است که باند های همراه خود را در جاهای مختلف پخش می کنند و با استفاده از عملکرد باندی ضربه های خود را از هر طرف به کشور وارد می کنند.غربی ها از همین ستون پنجمی ها بر علیه شوروی سابق و بلوک شرق استفاده کردند و اصلی ترین دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسیدن همین ستون پنجمی ها به مناصب عالیرتبه بود.بعد ها در اسناد از محرمانه بودن خارج شده سازمان های اطلاعات آمریکا و انگلیس معلوم شد، ماموریت این افراد هم بسیار ساده بود.افراد لایق را برکنار کنید و افراد نا لایق را سر جای آنها بگذارید.اوضاع اقتصادی کشور را به هم بریزید.کاری کنید افراد شایسته و لایق و تحصیل کرده مملکت را ترک کنند.سرمایه دار ها را فراری دهید.رانت خواری و فساد را ترویج دهید.به بهانه های مختلف تنش های اجتماعی ایجاد کنید و مردم را نسبت به نظام بد بین کنید.شرایط بی ثباتی اقتصادی در کشور ایجاد کنید.دائم ته دل مردم را نسبت به ثبات کشور خالی کنید.و...این مورد را بارها تکرار کرده ام اما باز هم تکرار می کنم چون نمونه بسیار معروفی از نفوذی های اسرائیل در کشورهای عربی بوده.ایلی کوهن معروف به کامل اسعد، فردی که عضو حزب بعث سوریه شد و به دشمنی شدید با اسرائیل شهره بود و به پست معاون وزیر دفاع رسید و حتی قرار بود وزیر دفاع سوریه هم شود، در نهایت معلوم شد که وی یکی از عالی رتبه ترین جاسوس های اسرائیل بوده و اعدام شد وپس از فروپاشی دولت بشار الاسد اولین تقاضای اسرائیل از سوریه تحویل دادن جسد وی به اسرائیل بود.روز گذشته هم در رسانه های عربی گزارشی منتشر شد در باره اینکه یکی از رهبران کشورهای عربی همه اطلاعات مربوط به عملیاتی که قرار بود عرب ها در سال 1967 بر علیه اسرائیل انجام دهد را در اختیار اسرائیل قرار داده بود و مامورین موساد صورتجلسه و نوار صوتی ضبط شده از بحث رهبران کشورهای عربی در اجلاس مراکش را از او دریافت کردند و همین اطلاعات کافی بود تا آنها موفق شوند در یک عملیات پیشگیرانه تسلیحات ارتش های مصر و سوریه راهدف قرار دهند و در شش روز چند برابر مساحت اسرائیل را از عرب ها بگیرند.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که آنها پس از اینکه در جنگ مستقیم با ایران شکست خوردند دارند امروزه از همان روش ها بر علیه ایران استفاده می کنن و تلاش دارند از پشت به ایران ضربه بزنند و با جنگ رسانه ای روحیه مردم ایران را تضعیف کنند.دلیل اش هم پر واضع است، شکست اصلی را از وحدت ملی مردم ایران خوردند و ماموریت ستون پنجمی ها همان شکستن وحدت ملی مردم ایران است.

