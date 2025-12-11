https://spnfa.ir/20251211/نقوی-حسینی-بخشی-از-ناامنیهای-جنگ-12-روزه-برای-فیلترشکن-ها-بود-26923509.html
نقوی حسینی: بخشی از ناامنیهای جنگ 12 روزه برای فیلترشکن ها بود
نقوی حسینی: بخشی از ناامنیهای جنگ 12 روزه برای فیلترشکن ها بود
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران: در کشور ما، به دلیل اجرای سیاستهایی مانند فیلترینگ، امنیت سایبری...
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص تاثیر فیلترشکن ها بر امنیت سایبری در ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: زیرا فیلترینگ خود به ایجاد زاویهای دیگر برای دسترسی به اطلاعات منجر میشود. در برخی جلسات از دوستان میپرسم: "شما میتوانید مفهوم فیلترشکن را برای من تعریف کنید؟" اگر من از یک فیلترشکن استفاده کنم، مگر معنایش این نیست که از این پس، از دریچهای که آن فیلترشکن برایم میگشاید به دنیای مجازی نگاه میکنم؟ پس دریچه نگاه من دیگر در اختیار خودم نیست، بلکه در دست کسی است که مرا به استفاده از آن دعوت کرده است. بنابراین بسیار مهم است که این فیلترشکنها در اختیار چه کسی، کدام نظام، تشکیلات یا ساختار است. آن نهاد میتواند هر بلایی که بخواهد بر سر اطلاعات و نگاه من بیاورد، چون زاویه دید من در کنترل اوست.وی تاکید کرد: به این ترتیب، وجود فیلترشکنها محیط را ناامنتر میکند. اگر فیلترشکنها وجود نداشته باشند، امنیت را میتوان بهتر تأمین و مدیریت کرد. بخشی از ناامنیهایی که در جنگ 12 روزه شاهد بودیم – چه در حوزه سایبری و چه در فضای مجازی – ناشی از همین فیلترشکنهایی بود که در اختیار دیگران است و آنان زاویه نگاه ما را تعریف، کنترل و پایش میکنند و از اطلاعات مبادلهشده ما آگاه میشوند.سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، وجود فیلترینگ و استفاده گسترده از فیلترشکنها را موجب ناامنی محیط مجازی دانست و اظهار داشت: اگر برخی بر برداشتن فیلترینگ تأکید میکنند، صرفاً دیدگاه آزادیخواهانه ندارند، بلکه نگران تهدیدات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی نیز هستند. به نظر من حتماً باید برای امنیت این فضا ساختاری مقتدر و مطمئن تعریف و ایجاد کرد تا مردم در محیطی امن زندگی کنند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران: در کشور ما، به دلیل اجرای سیاستهایی مانند فیلترینگ، امنیت سایبری بیشازپیش به خطر میافتد.
