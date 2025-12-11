https://spnfa.ir/20251211/قدرتافزایی-نامرئی-چرا-پهپاد-حدید-110-یک-برتری-تاکتیکی-خلق-میکند-26923411.html
قدرتافزایی نامرئی: چرا پهپاد حدید 110 یک برتری تاکتیکی خلق میکند
پهپاد حدید 110 ترکیبی از سبکی، هزینه پایین و کارکرد چندمنظوره است و همین موضوع آن را برای مأموریتهای مختلف ارزشمند میکند. 11.12.2025, اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
عبدالرحمان ح. تحلیلگر مسائل دفاعی در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: این پهپاد با بدنه کامپوزیتی و سطح مقطع راداری کم، برای پرواز از باندهای کوتاه و عملیات نزدیک مرز بسیار مناسب است و میتواند ساعتها منطقه را زیر نظر بگیرد. این تحلیلگر افزود، حدید 110 به دلیل مداومت پرواز مناسب، توان حضور دائمی در میدان را ایجاد میکند و این قابلیت امروز در نبردهای مدرن اهمیت زیادی دارد. بهویژه اینکه این پهپاد میتواند با رادارهای زمینی و سامانههای تصویربرداری همکاری کند و اطلاعات را لحظهبهلحظه منتقل کند. وی توضیح داد که هرچند حدید 110 یک پهپاد رزمی سنگین نیست، اما امکان نصب حسگرهای مختلف روی آن باعث شده در عملیاتهای شناسایی، پایش و حتی جنگهای هیبریدی نقش مهمی داشته باشد. او تأکید کرد که ارزانبودن، سهولت تولید و نیاز کم به پشتیبانی، این پهپاد را به گزینهای مناسب برای استفاده گسترده تبدیل کرده است. عبدالرحمان ح. در پایان گفت، امروز که نبردهای منطقهای به سمت استفاده انبوه از پهپادهای سبک میرود، حدید 110 میتواند بهعنوان نیروی ضربتی پنهان عمل کند. سرعت جایگزینی بالا و کارایی مناسب آن موجب شده این پهپاد به بخشی از راهبرد انبوهسازی هوشمند ایران تبدیل شود و بدون هزینههای سنگین، موازنه را در میدان تغییر دهد.
