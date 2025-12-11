https://spnfa.ir/20251211/سخنگوی-آب-ایرانمدیریت-مصرف-در-حوزه-ی-آب-سریعتر-عمل-می-کند-26920106.html

سخنگوی آب ایران:مدیریت مصرف در حوزه ی آب سریعتر عمل می کند

سخنگوی آب ایران:مدیریت مصرف در حوزه ی آب سریعتر عمل می کند

اسپوتنیک ایران

سخنگوی صنعت آب ایران: مهمترین دغدغه و خط‌‌ قرمز در وزارت نیرو، کیفیت آب است. 11.12.2025

گزارش و تحلیل

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در خصوص کیفیت آب در ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: صادقانه عرض می‌کنم که خودم در منزل شخصی در تهران از آب شیر استفاده می‌کنم. در خانه‌های دوستان و آشنایان هم که می‌روم، از همان آب شیر می‌نوشم. البته آب بطری هم گاهی در مسافرت یا داخل ماشین جای خودش را دارد، اما ما در خانواده و فامیل از آب شیر برای آشامیدن، پخت‌وپز و سایر مصارف استفاده می‌کنیم. من تاکنون با مورد خاصی در این زمینه مواجه نشده‌ام و نمی‌توانم دقیقاً در خصوص عدم کیفیت آب اظهارنظر کنم.سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه پیرامون معضل کمبود آب در ایران نیز بیان کرد: فرض کنید ترازویی داریم که یک کفه‌اش تأمین آب و کفه دیگر مصرف آب است. امروز کفه مصرف سنگین‌تر است، یعنی ناترازی آبی داریم. راه‌های مدیریت این ناترازی دوگونه است: اول، افزایش تأمین است؛ مثل احداث خط دوم و پشتیبان انتقال آب یا استفاده از فناوری‌های جدید.دوم، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا است تا از بارگذاری بیش‌ازحد بر منابع آبی کاسته شود.مدیریت مصرف شامل اقداماتی مثل افزایش راندمان، کاهش تلفات آب، بهسازی شبکه‌های آبرسانی و بهره‌وری بیشتر می‌شود.اما مدیریت تقاضا فراتر از این‌هاست؛ یعنی تغییر الگوی توسعه به‌جای الگوی پرمصرف و آب‌بَر، به سمت الگوی توسعه کم‌آب‌بر و پایدار پیش برویم، توزیع جمعیت را براساس منابع آبی تنظیم کنیم و بارگذاری‌های جدید را کنترل نماییم. این نوع مدیریت، عمیق‌تر و مؤثرتر از مدیریت مصرف است، هرچند مدیریت مصرف اقدام سریع‌تر، ملموس‌تر و قابل‌اجرا‌تری محسوب می‌شود.

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

