https://spnfa.ir/20251211/جنگ-دوازده-روزه-ایران-را-ابر-قدرت-قطعی-منطقه-کرد-26918377.html

جنگ دوازده روزه ایران را ابر قدرت قطعی منطقه کرد

جنگ دوازده روزه ایران را ابر قدرت قطعی منطقه کرد

اسپوتنیک ایران

به هر حال ایران موفق شد بیست سال حمله آمریکا به ایران را عقب بیاندازد تا در این مدت بتواند خودش را برای مقابله احتمالی آماده کند. 11.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-11T14:36+0330

2025-12-11T14:36+0330

2025-12-11T14:37+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1f/24072817_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00f953ee8dbfc29e7c683cc8a0fa7e0f.jpg

جنگ خیلی بد است، خیلی، اما در شرایطی لاجرم نیاز است.ایران برای چند دهه وارد مذاکرات با آمریکا شد و در همه موارد مذاکره کنندگان ایرانی اظهار می داشتند که هدف از مذاکره و توافق کردن دور کردن سایه جنگ از بالاسر مردم ایران است.ایران برای دور کردن سایه جنگ از بالاسر مردم خودش تاکتیک های متنوعی را استفاده کرد که یکی از آنها گسترش مرزهای مجازی خود و رسیدن به دریای مدیترانه و دریای سرخ بود.پس از اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا همه تحلیلگران باور داشتند که کار ایران تمام است، محاصره شده و حمله به ایران مساله وقت است اما ایران موفق شد با سیاست وتدبیر خود کاری کند که نیروهای آمریکایی در محاصره متحدین ایران قرار گیرند و حد اقل تصمیم به حمله نظامی به ایران بیست سال عقب بیافتد.بماند که برخی نادانان و یا خود فروختگان و یا مزدوران برای ضربه زدن به سیاست های ملی ایران حرف های زیادی می زدند و تلاش می کردند از پشت به مملکت ضربه بزنند ولی امروز دیگر آنها در مقابل مردم رسوا شده اند.یادتان است برخی شعارهایی مانند "نه غزه نه لبنان" را دهن برخی جوانان انداخته بودند یا اینکه مردم را می ترساندند و میگفتند اگر اسرائیل به بخواهد حمله کند یک تیر چراغ برق در این کشور سالم نمی ماند و یا آمریکا می توند با فشار دادن یک دکمه کل کشور را فلج و نابود کند و...؟بماند.به هر حال ایران موفق شد بیست سال حمله آمریکا به ایران را عقب بیاندازد تا در این مدت بتواند خودش را برای مقابله احتمالی آماده کند.البته آمریکا و اسرائیل هم کنار ننشسته بودند و طبق اظهارات خود مقامات آمریکایی و اسرائیلی، آمریکایی ها از سال 2009 میلادی روی بمب هایی که بتواند تاسیسات هسته ای و زیر بنایی ایران را نابود کند کار می کردند و اسرائیلی ها هم از سال 1992 میلادی برای حمله به ایران نقشه می کشیدند و برنامه ریزی میکردند.طبق اظهار نظر فرمانده ارتش آمریکا ماجرای مذاکرات که راه افتاده بود هم جریانی برای کند کردن روند برنامه هسته ای ایران تا زمانی که آمریکا آماده حمله باشد بود.علیرغم جنگ رسانه ای بسیار گسترده ای که اینها راه انداخته بودند و هنوز هم دارند به آن ادامه می دهند تا از درون به کشور آسیب بزنند اما آنچه برای همه کارشناسان بین المللی امروزه یقین شده این است که در جنگ 12 روزه ایران با اختلاف پیروز شد.اینکه آنها آمدند و با استفاده از غافلگیری چند فرمانده و یا دانشمند را شهید کردند و چند پایگاه را هدف قرار دادند پیروزی به حساب نمی آید.طبق اصول تعریف شده، هر جنگی اهدافی دارد که باید آن اهداف محقق شود تا حمله کنند پیروزی به دست آورد و اگر حمله کنند نتواند به اهداف خود برسد دفاع کننده پیروز شده.اسرائیل و ایالات متحده چند هدف اصلی برای خود تعریف کردند که آنها سرنگونی نظام، نابودی برنامه هسته ای، نابودی برنامه موشکی و ایجاد بلبشو برای به هم ریختن اوضاع داخلی و رفتن به سمت تجزیه ایران بود.حتی یک هدف از این اهداف محقق نشد.در مقابل ایران موفق شد ظرف سه چهار روز خود را جمع و جور کند و کنترل جنگ را در اختیار بگیرد و بعد از روز چهارم این ایران بود که ضربه های اساسی را به اسرائیل وارد می کرد و آنهایی که در تهران و سایر شهر های ایران بودند به خوبی متوجه بودند که سامانه های دفاعی ایران بی وقفه در حال مقابله با دشمن بود، در حالی که دشمن امیدوار بود همه سامانه های دفاعی ایران در روز اول از کار بیافتد، دیگر پهباد ها و جنگنده های اسرائیلی و آمریکایی آزادی عمل روز های اول را در آسمان ایران نداشتند.از سوی دیگر ایرانی ها نقطه زنی اهداف حساس در اسرئیل را شروع کرده بودند و معلوم شد که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران موفق شده بودند نه فقط مختصات اهداف بسیار مهم و حساس در اسرائیل را به دست آورند بلکه کنترل دوربین ها و سامانه های نظارتی را نیز به دست آورند تا بتوانند نیروهای مسلح را در هدف دادن اهداف مد نظر راهنمایی کنند.البته ایران در این جنگ فقط با دو کشور هسته ای نمی جنگید بلکه حدود 18 کشور دیگر متحد آمریکا و اسرائیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال جنگ با ایران بودند.همین که ایران موفق شد با همه این کشورها که اکثرا عضو ناتو هستند مقابله کند و آنها نتوانستند ایران را شکست دهند یعنی ایران پیروز شده.اما نکته مهم در این ماجرا این است که این جنگ موازنه جدیدی را در منطقه ترسیم کرد و دیگر اینگونه نیست که هر کسی جسارت کند به فکر حمله به ایران بیافتد چون می دانند که ایران قدرت پاسخ دادن دارد، آن هم بد جورش.همانگونه که جنگ جهانی اول و دوم جایگاه ایالت متحده را به عنوان یک قدرت و بعدا یک ابر قدرت جهانی تثبیت کردند حالا می توان گفت که جنگ 12 روزه جایگاه ایران را به عنوان ابر قدرت منطقه ای تثبیت کرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران