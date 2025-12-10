https://spnfa.ir/20251210/ونزولا-می-تواند-باتلاق-آمریکا-شود-26899877.html

ونزولا می تواند باتلاق آمریکا شود

ونزولا می تواند باتلاق آمریکا شود

اسپوتنیک ایران

این روزها بحث های زیادی در رسانه ها توسط ایالات متحده مطرح می شود که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می خواهد به ونزولا حمله نظامی کند.

البته همه کارشناسان، بدون استثنا، متفق القول هستند که این صحبت های آمریکایی ها بهانه تراشی و دروغ پردازی بیش نیست و طبق معمول آمریکایی ها برای اینکه دخالت خود در کشورهای دیگر را توجیه کننده بهانه های کاذب می تراشند.واقعیت امر این است که آمریکایی ها آمریکای لاتین را مستعمره و حیاط خلوت خود می دانند و امروزه احساس می کنند که این حیاط خلوت از دستشان خارج شده و باید به هر قیمتی شده آن را دوباره به دست آورند.کار به جایی رسیده که حتی آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل علیرغم همه محافظه کاری هایش اقدامات آمریکا بر علیه ونزولا را غیر قانونی توصیف کرده.طبق معمول آمریکایی ها عملیات خود بر علیه ونزولا را با جنگ روانی و رسانه ای شروع کرده اند.ابتدا یک خانم مخالف دولت کاراکاس، که معلوم نیست چه کار برای صلح انجام داده را کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل کردند و او بعد از دریافت این جایزه بلا فاصله آن را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اهدا کرد تا سر سپردگی خود به آمریکا را به نوعی نشان دهد.بعد جنگ رسانه بر علیه ونزولا شروع کردند و شروع کردند قایق های ماهیگیری که در آب های بین المللی در تردد بودن را هدف قرار دادن و بدون هیچ دلیلی اینها را متهم به قاچاق مواد مخدر کردند وحتی در مواردی جنایت های ارتش آمریکا به جایی رسید که زخمی ها و آسیب دیدگان را با دستور مستقیم وزیر جنگ هدف قرار دهد و کار به جدل در کنگره آمریکا هم کشیده شود.البته آنهایی که با تاریخ جنگ های بی پایان آمریکا را رصد می کنند به خوبی می دانند همه این کارها یعنی استیضاح فرمانده ارتش و اظهارات او درباره وزیر جنگ در کنگره یک صحنه سازی بیش نیست و هدف آن است که آمریکایی ها به جهانیان بگویند همه اقدامات و تحرکات آنها توسط مراجع مربوطه رصد می شود تا کار غیر قانونی انجام ندهد.این در حالی است که عالیترین مرجع بین المللی یعنی دبیر کل سازمان ملل اقدامات آمریکا در ونزولا را تخطی از قوانین بین المللی و غیر قانونی توصیف کرده.آمریکایی ها برای تضعیف روحیه مردم ونزولا و یا ایجاد آشوب داخلی هر از گاهی اخباری در باره خروج رهبر ونزولا آقای مادورو مطرح می کنند ویا مطرح می کنند که وی از آمریکایی ها امان نامه خواسته و...میتوان گفت همه این ادعاها کاذب است و مادورو نه امان نامه خواسته و نه از ونزولا خارج شده و اگر بنا بود که وی در مقابل تهدیدات امریکا جا بزند خیلی زود تر جا زده بود.علیرغم اینکه ایالات متحده قدرتمند ترین ارتش جهان را در اختیار دارد اما همه جنگ هایی که آمریکایی ها طی چند دهه اخیر انجام داده اند به شکل فاجعه باری برای آنها پایان یافته و در هیچ یک از جنگ ها از ویتنام و کره گرفته تا عراق و افغانستان و لیبی آنها موفق نشده اند به اهداف خود برسند و فقط چند هزار ملیارد دلار روی دست مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته اند.شاید آمریکایی ها بتوانند با نیروی نظامی خود وارد ونزولا شوند اما اینکه آنها بتوانند به اهداف خود برسند چیز دیگری است.آنهایی که با مردم ونزولا اشنایی دارند به خوبی می دانند که این کشور و مردم آمریکای لاتین دهه ها است با استعمار طلبی آمریکایی مبارزه میکنند و اینگونه نیست که آمریکایی ها به راحتی بتوانند هر کاری دلشان می خواهد در ونزولا انجام دهند و شاید ورودشان دست خودشان است اما خروجشان دست مردم ونزولا خواهد بود، مردمی که قطعا به مبارزه شدید با آمریکایی ها خواهند پرداخت و اکثر محافل سیاسی باور دارند که ورود ایالات متحده به ونزولا می تواند منجر به غرق شدن آن در باتلاقی شود که تصور نمی کند و بسیاری از کشورها به مردم ونزولا کمک خواهند کرد تا سر سربازان آمریکایی را زیر آب باتلاق ونزولا ببرند و آمریکا آنقدر در ونزولا درگیر شود که نتواند به فکر ماجراجویی در جاهای دیگر جهان بیافتد.

