لاوروف: روسیه به هرگونه استقرار نیروهای نظامی خارجی در اوکراین یا مصادره دارایی‌ها پاسخ خواهد داد

لاوروف: روسیه به هرگونه استقرار نیروهای نظامی خارجی در اوکراین یا مصادره دارایی‌ها پاسخ خواهد داد

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به "کوری سیاسی ناامیدانه" اتحادیه اروپا اشاره کرد که خود را با این باور که می‌تواند روسیه را شکست دهد، فریب می‌دهد. 10.12.2025, اسپوتنیک ایران

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در شورای فدراسیون اظهار داشت که ترامپ تنها رهبر غربی است که شروع به نشان دادن درک خود از دلایلی کرده است که جنگ در اوکراین را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در پیشنهادات آمریکایی که استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، ارائه داد از لزوم تضمین حقوق اقلیت‌های قومی و آزادی‌های مذهبی در اوکراین یا "آنچه از اوکراین باقی مانده است" صحبت می‌کند.اظهارات دیگر لاوروف:- پیشنهادهای ایالات متحده که توسط استیون ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، به مسکو ارائه شده است، از لزوم تضمین حقوق اقلیت‌های ملی در اوکراین سخن می‌گوید.- کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌توانند این واقعیت را بپذیرند که روسیه پیروز خواهد شد و به اهداف مشروع خود دست خواهد یافت.- روسیه قصد درگیری با اروپا را ندارد، اما پاسخی به هرگونه اقدام خصمانه، از جمله استقرار نیروهای نظامی اروپایی در اوکراین و مصادره دارایی‌های روسیه، از قبل آماده شده است.- در دبیرخانه سازمان ملل، سمت‌های رهبری توسط غرب خصوصی‌سازی شده‌اند و تمام سیاست‌ها توسط ناتو و اعضای اتحادیه اروپا دیکته می‌شود.- قرار بود دلار یک کالای مشترک برای تضمین عملکرد کارآمد اقتصاد جهانی باشد، نه ابزاری برای مجازات افراد نافرمان.- ترامپ هیچ عجله‌ای برای لغو تحریم‌ها علیه روسیه ندارد، بلکه فقط آنها را افزایش می‌دهد.- روسیه از تمایل ترامپ برای گفتگو در مورد اوکراین قدردانی می‌کند.- ایالات متحده نسبت به موضع اروپا در مورد حل و فصل اوضاع اوکراین بی‌صبری نشان می‌دهد.

