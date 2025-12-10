https://spnfa.ir/20251210/زلنسکی-مانع-پیشرفت-مذاکرات-صلح-است-26895614.html

زلنسکی مانع پیشرفت مذاکرات صلح است

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهاراتی اخیرا گفته :" به نظر می رسد حاکم اوکراین مانع پیشرفت مذاکرات صلح است". 10.12.2025, اسپوتنیک ایران

ترامپ از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌ جمهوری خود، رابطه‌ای پرتنش و متغیر با زلنسکی وبرخی رهبران اروپایی داشته و بارها تأکید کرده که حمایت از اوکراین "هدر دادن پول مالیات‌ دهندگان آمریکایی" است.البته این دیدگاه فقط دیدگاه شخصی ترامپ نبوده و بلکه دیدگاه بخش اعظم مردم آمریکا بوده و ترامپ با استفاده از همین ماجرا موفق شد رای بسیاری از آمریکایی ها را به دست بیاورد، آمریکایی هایی که از هزینه کردن پول مالیات شان روی ماجراجویی های خارجی خسته شده اند.این ماجرا زمانی به اوج رسید که معلوم شد باند فاسد حاکم بر اوکراین به همراه برخی نظامیان و سیاستمداران غربی بخش اعظم کمک های مالی به اوکراین را اختلاس کرده اند و اوکراین تبدیل شده به محلل سرقت پول مالیات دهندگان کشورهای غربی.ترامپ بارها از اوکراین خواسته برای پایان دادن به جنگ سرزمین‌هایی را، که ساکنین آن روس تبار هستند و به پیوستن به روسیه رای داده اند، به روسیه واگذار کند.زلنسکی روز شنبه گفت با مقام‌های آمریکایی حاضر در مذاکرات آمریکا و اوکراین، یک "تماس تلفنی محتوایی" داشته و از روند مذاکرات مطلع شده است.هم‌زمان با پایان سه روز مذاکرات و خودداری اوکراین از پذیرش طرح صلح حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای روسیه شدت گرفته و ارتش روسیه در همه جبهه ها در حال پیشروی می باشد امری که به نوعی پیغام آن را دارد که کی یف یا باید طرح صلح را بپذیرد و یا شکست قطعی را.در همین شرایط، دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در کنفرانس دوحه گفت که پدرش ممکن است از اوکراین "عقب‌نشینی کند".ترامپ جونیور در اظهارات خود به ‌شدت از فساد در اوکراین تحت ریاست‌ جمهوری زلنسکی انتقاد کرد و گفت که ماجرای اوکراین برای مردم آمریکا موضوع مهمی نیست و در اولویت‌های آن‌ها بسیار پایین‌تر از بحران مرگ‌ و میر ناشی از مواد مخدر قرار دارد؛ بحرانی که پدرش هم‌زمان در حال مبارزه با آن در آمریکای لاتین است.اگر به سند چشم انداز استراتژی ملی آمریکا نگاهی گذرا بیاندازید متوجه می شوید که استراتژی و سیاست کلی ایالات متحده درحال تغییر می باشد و دیگر جاهایی مثل اوکراین و یا غرب آسیا برای ایالات متحده در اولویت منافع ملی آن نیستند که بخواهد در آینده روی آنها سرمایه گذاری کند.اظهارات پسر ارشد ترامپ نشان‌ دهنده افزایش نارضایتی در دولت آمریکا از اوکراین می باشد.ترامپ جونیور همچنین در همین کنفرانس از کشورهای اروپایی که از تلاش‌های پدرش برای رسیدن به توافق صلح انتقاد می‌کنند، گله کرد و گفت آن‌ها حاضر نیستند کار بیش‌ تری انجام دهند، اما به آمریکا اعتراض دارند که چرا دنبال توافقی که موجب توقف کشت و کشتار می شود است.او خطاب به زلنسکی و اروپایی ها گفت: "اگر به روش قدیمی آمریکا برگردیم، قرار است یک احمق بزرگ با دسته ‌چک باقی بمانیم. این دیگر جواب نمی‌دهد و قرار نیست اتفاق بیفتد".

